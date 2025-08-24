Агент Овечкина о том, когда игрок вернется в США: «В первых числах сентября. Входит сразу в тренировочный режим. Все как обычно»

Представитель Александра Овечкина рассказал, когда игрок вернется в США.

«Возвращение в США? Пока точно не решил, но в первых числах сентября.

Входит сразу в тренировочный режим. Все как обычно», – сказал агент Глеб Чистяков , представляющий интересы Александра Овечкина .