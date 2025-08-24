  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Агент Овечкина о том, когда игрок вернется в США: «В первых числах сентября. Входит сразу в тренировочный режим. Все как обычно»
1

Агент Овечкина о том, когда игрок вернется в США: «В первых числах сентября. Входит сразу в тренировочный режим. Все как обычно»

Представитель Александра Овечкина рассказал, когда игрок вернется в США.

«Возвращение в США? Пока точно не решил, но в первых числах сентября.

Входит сразу в тренировочный режим. Все как обычно», – сказал агент Глеб Чистяков, представляющий интересы Александра Овечкина.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoВашингтон
Глеб Чистяков
logoСпорт-Экспресс
