Быстров о рекорде Овечкина: «Это «бомба», что русский, играя в Америке, смог такое сделать и так поддержать нашу страну»
– Аршавин недавно брал вместе с Никитой Филатовым интервью у Александра Овечкина и потом признался, что перед разговором прилично волновался. Вы бы на его месте тоже?
– Я не на его месте и интервью, слава Богу, не беру. Если когда-нибудь удастся – потом расскажу, как себя чувствовал. Хотя можно немного накатить – и все волнение уйдет, ха-ха!
– Смотрели ли эти блоги из поездки Аршавина и Филатова по Северной Америке?
– Мне их хватает в жизни – и одного, и второго. Еще и ролики их смотреть – ну его на фиг, ха-ха! Я же не самоубийца!
– О чем бы вы сами спросили Овечкина?
– Чего его спрашивать? Ему достаточно пожать руку и уже можно быть довольным. Без всяких вопросов.
– Поражает, что есть человек, который смог забить почти 900 голов в НХЛ и побить рекорд Уэйна Гретцки?
– Пока это с трудом воспринимается как реальность. Но это «бомба», что русский, играя в Америке, смог такое сделать и так поддержать нашу страну.
– Знакомы с ним?
– Выпивали пару раз в общей компании.
– Какое впечатление произвел?
– Отличное! – сказал бывший полузащитник сборной России.