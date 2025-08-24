  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Быстров о рекорде Овечкина: «Это «бомба», что русский, играя в Америке, смог такое сделать и так поддержать нашу страну»
21

Быстров о рекорде Овечкина: «Это «бомба», что русский, играя в Америке, смог такое сделать и так поддержать нашу страну»

Владимир Быстров поделился мыслями о рекорде Александра Овечкина.

Аршавин недавно брал вместе с Никитой Филатовым интервью у Александра Овечкина и потом признался, что перед разговором прилично волновался. Вы бы на его месте тоже?

– Я не на его месте и интервью, слава Богу, не беру. Если когда-нибудь удастся – потом расскажу, как себя чувствовал. Хотя можно немного накатить – и все волнение уйдет, ха-ха!

Смотрели ли эти блоги из поездки Аршавина и Филатова по Северной Америке?

– Мне их хватает в жизни – и одного, и второго. Еще и ролики их смотреть – ну его на фиг, ха-ха! Я же не самоубийца!

О чем бы вы сами спросили Овечкина?

– Чего его спрашивать? Ему достаточно пожать руку и уже можно быть довольным. Без всяких вопросов.

Поражает, что есть человек, который смог забить почти 900 голов в НХЛ и побить рекорд Уэйна Гретцки?

– Пока это с трудом воспринимается как реальность. Но это «бомба», что русский, играя в Америке, смог такое сделать и так поддержать нашу страну.

Знакомы с ним?

– Выпивали пару раз в общей компании.

Какое впечатление произвел?

– Отличное! – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoВашингтон
logoВладимир Быстров
logoАндрей Аршавин
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Серебряков о том, за кем следит из вратарей: «Бобровский, Исаев. Очень много сильных русских голкиперов»
2вчера, 19:58
Буше о Гуляеве после дубля «Северстали» в Кубке Блинова: «Не стоит давить на него сравнениями с Макаром, это другой уровень. Нужно расти в своем темпе, быть собой»
2вчера, 18:52
Буше об «Авангарде» на Кубке Блинова: «Мы хотели сложных матчей, которые достали бы из нас все. Посмотрели различные сочетания, наконец-то увидели Войнова»
2вчера, 18:21
Плющев о Ротенберге и «России 25»: «Слова Третьяка – не официальное заявление. Не было объявления, что сборная будет выступать там, под руководством того»
12вчера, 16:39
Фонбет Кубок Блинова. «Северсталь» победила «Авангард» по буллитам и выиграла турнир, «Локомотив» был сильнее «Нефтехимика»
75вчера, 15:59
Фегервары о травме колена: «Никак не могу избавиться от небольшого воспаления. Я уже 3-4 месяца не играю, появляются мрачные мысли о том, что я буду делать без хоккея»
8вчера, 15:50
«Ак Барс» вел переговоры с Ремпалом, Веси, Ливо и Спронгом, рассказал Валиуллин: «Клуб работает в рамках потолка, идем по плану, но где-то не срабатывает»
7вчера, 15:32
Агент Овечкина о том, когда игрок вернется в США: «В первых числах сентября. Входит сразу в тренировочный режим. Все как обычно»
1вчера, 14:43
Фридман о 3-летнем контракте Росси с «Миннесотой»: «Справедливое соглашение. Не знаю, доиграет ли Марко этот срок в составе «Уайлд», но в долгосрочной перспективе все выиграют»
1вчера, 13:23
Дэйли об участии России в Кубке мира-2028: «Примем решение, когда придет время. Оно будет зависеть от политической ситуации»
4вчера, 11:44
Ко всем новостям
Последние новости
Егор Римашевский: «Хотел стать космонавтом в детстве. Меня всегда интересовал космос, нравилось смотреть видео по теме»
1вчера, 19:44
Шабанов назвал любимым блюдом окрошку, любимыми фильмами – «Брата» и «Легенду», любимой книгой – «Не измени себе»
1вчера, 19:32
Гуляев о дубле «Северстали» в Кубке Блинова: «Буше поставил в нападение, ну и пошло‑поехало. Мне без разницы, где играть – в центре, с краю, в защите»
вчера, 19:07
Шарипзянов о драке с Камаловым на Кубке Блинова: «Подъехал к нему, он не отказал. Не знаю, кто выиграл, там такой сумбур. Решили вопросы, все отлично»
1вчера, 18:34
Козырев о победе «Северстали» в Кубке Блинова: «Целью было подготовиться к регулярке, проверив ближайший резерв. На результате сказалось время отдыха – мы были посвежее «Авангарда»
вчера, 18:05
Генменеджер «Ак Барса» о Денисенко: «Через пару лет он захочет уехать за океан, возможно. Он должен раскрыть весь свой потенциал»
вчера, 17:00
Римашевский о том, в чем хотел бы быть похожим на Кудашова: «В его упорстве и характере»
вчера, 14:59
Джереми Руа о своей карьере: «Мне нужно выиграть Кубок Гагарина, чтобы быть полностью довольным на данном этапе. Как только сделаю это, посмотрю, какие у меня новые цели»
вчера, 14:54
Сурин о том, сильно ли меняется система «Локомотива» при Хартли: «У каждого шеф-повара свои рецепты. Боб говорит, что главное – получать удовольствие от игры»
1вчера, 14:34
Конюшков о том, с кем в «Торпедо» можно устроить кулинарный поединок: «С Кручининым, у него очень вкусные перцы. Мое коронное блюдо – куриные котлеты»
вчера, 14:14