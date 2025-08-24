Быстров о рекорде Овечкина: «Это «бомба», что русский, играя в Америке, смог такое сделать и так поддержать нашу страну»

Владимир Быстров поделился мыслями о рекорде Александра Овечкина.

– Аршавин недавно брал вместе с Никитой Филатовым интервью у Александра Овечкина и потом признался, что перед разговором прилично волновался. Вы бы на его месте тоже?

– Я не на его месте и интервью, слава Богу, не беру. Если когда-нибудь удастся – потом расскажу, как себя чувствовал. Хотя можно немного накатить – и все волнение уйдет, ха-ха!

– Смотрели ли эти блоги из поездки Аршавина и Филатова по Северной Америке?

– Мне их хватает в жизни – и одного, и второго. Еще и ролики их смотреть – ну его на фиг, ха-ха! Я же не самоубийца!

– О чем бы вы сами спросили Овечкина?

– Чего его спрашивать? Ему достаточно пожать руку и уже можно быть довольным. Без всяких вопросов.

– Поражает, что есть человек, который смог забить почти 900 голов в НХЛ и побить рекорд Уэйна Гретцки?

– Пока это с трудом воспринимается как реальность. Но это «бомба», что русский, играя в Америке, смог такое сделать и так поддержать нашу страну.

– Знакомы с ним?

– Выпивали пару раз в общей компании.

– Какое впечатление произвел?

– Отличное! – сказал бывший полузащитник сборной России.