Барр о Галлане в «Шанхае»: «Хороший специалист, очень требовательный и эмоциональный. Он добьется успеха здесь»

Дэйв Барр считает, что Жерар Галлан добьется успеха с «Шанхаем».

Бывший тренер клубов НХЛ возглавил китайский клуб в это межсезонье.

– Еще один ваш бывший одноклубник по «Детройту» Жерар Галлан возглавил «Шанхай». Общались с ним о КХЛ?

– Я отправил ему сообщение, но не уверен, что оно дошло. Мне кажется, у меня даже нет его текущего номера, хотя и есть где-то три его телефона. Я отправил сообщение на каждый, однако не думаю, что оно дошло хоть куда-нибудь, потому что ответа не последовало.

Мы играли вместе пять лет, из которых два или три провели в одном звене. Он был взрывным и эмоциональным игроком, а теперь он взрывной и эмоциональный тренер. Это очень хороший специалист. Он дает своим игроком три или четыре установки, как нужно играть – жестко, доминировать физически.

Он добьется успеха здесь. С нетерпением жду увидеть широкую улыбку на его лице, когда мы встретимся.

– Удивлены, что он не получил работу в НХЛ?

– Много хороших тренеров сейчас остались без работы. Например, Питер Дебур , с которым я работал, был уволен «Далласом» после трех подряд финалов конференции. Тренерам сложно не иметь «срока годности» – говорят же, что игроки просто перестают слушать после стольких лет.

Жерар – очень требовательный. И мне кажется, что в какой-то момент игрокам просто становится сложно слушать все это.

90% тренеров НХЛ рано или поздно отправляются в эту категорию. Потому что игроки устают слушать все эти требования, и становится проще поменять тренера, чем группу игроков, – сказал помощник главного тренера «Авангарда » Дэйв Барр.

