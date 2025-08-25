  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Барр о Галлане в «Шанхае»: «Хороший специалист, очень требовательный и эмоциональный. Он добьется успеха здесь»
0

Барр о Галлане в «Шанхае»: «Хороший специалист, очень требовательный и эмоциональный. Он добьется успеха здесь»

Дэйв Барр считает, что Жерар Галлан добьется успеха с «Шанхаем».

Бывший тренер клубов НХЛ возглавил китайский клуб в это межсезонье.

– Еще один ваш бывший одноклубник по «Детройту» Жерар Галлан возглавил «Шанхай». Общались с ним о КХЛ?

– Я отправил ему сообщение, но не уверен, что оно дошло. Мне кажется, у меня даже нет его текущего номера, хотя и есть где-то три его телефона. Я отправил сообщение на каждый, однако не думаю, что оно дошло хоть куда-нибудь, потому что ответа не последовало.

Мы играли вместе пять лет, из которых два или три провели в одном звене. Он был взрывным и эмоциональным игроком, а теперь он взрывной и эмоциональный тренер. Это очень хороший специалист. Он дает своим игроком три или четыре установки, как нужно играть – жестко, доминировать физически.

Он добьется успеха здесь. С нетерпением жду увидеть широкую улыбку на его лице, когда мы встретимся.

– Удивлены, что он не получил работу в НХЛ?

– Много хороших тренеров сейчас остались без работы. Например, Питер Дебур, с которым я работал, был уволен «Далласом» после трех подряд финалов конференции. Тренерам сложно не иметь «срока годности» – говорят же, что игроки просто перестают слушать после стольких лет.

Жерар – очень требовательный. И мне кажется, что в какой-то момент игрокам просто становится сложно слушать все это.

90% тренеров НХЛ рано или поздно отправляются в эту категорию. Потому что игроки устают слушать все эти требования, и становится проще поменять тренера, чем группу игроков, – сказал помощник главного тренера «Авангарда» Дэйв Барр.

Барр о фаворитах сезона в КХЛ: «Трактор» и «Локомотив» снова будут хороши, ЦСКА сделает шаг вперед»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoКХЛ
logoШанхай Дрэгонс
logoЖерар Галлан
logoНХЛ
logoДаллас
logoПитер Дебур
logoАвангард
Дэйв Барр
logoЧемпионат.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Барр об уходе Ковальчука из «Нью-Джерси» в 2013-м: «Он очень гордый – ему не понравились условия, думаю. Отказался от больших денег, чтобы получать большие деньги»
6вчера, 09:29
Барр об уходе Ткачева и Буше: «Авангарду» нужны скорость и габариты, сильная игра в середине площадки. Тяжелые решения, но иногда стоит довериться инстинкту»
7вчера, 08:37
Вячеслав Козлов о возможном финале Кубка Гагарина с двумя канадскими тренерами: «Пощечиной российской школе это не будет. В Северной Америке меня научили не смотреть в паспорта»
524 августа, 05:00
Главные новости
Гендиректор «Эдмонтона» о контракте Макдэвида: «Переговоры не будут долгими. Когда Коннор будет готов, мы заключим сделку»
11 минут назад
Павел Дацюк: «В 14 лет была мысль бросить спорт – очень манила улица, что-то взрослое. Побоялся сказать папе и остался в хоккее»
237 минут назад
Кубок губернатора Челябинской области. «Лада» сыграет с «Амуром», «Трактор» против «Сочи»
49 минут назад
Плющев об «Авангарде»: «Сбор провели в Петербурге, форму представят в Москве. Руководство словно стесняется Омска – это провинциальный подход, неуважение к болельщикам»
4сегодня, 03:20
Алистров может перейти из СКА в «Динамо» Минск (Артур Хайруллин)
сегодня, 03:10
Максим Сушинский: «Жаль, что в КХЛ нет профсоюза, это был рабочий инструмент. Ни у кого не было возможности расторгнуть 5-летний контракт с игроком, ничего ему не заплатив»
8вчера, 21:58
Рид Буше об «Авангарде»: «Это было потрясающее время, я люблю Омск, болельщиков. Я хотел остаться, но в хоккее все меняется быстро»
2вчера, 21:47
Демидов – 2-й в рейтинге лучших проспектов НХЛ по версии Daily Faceoff, Шефер – 1-й, Никишин – 11-й, Силаев – 24-й, Симашев – 31-й
5вчера, 20:37
Рид Буше: «Думал, что достиг договоренности с «Авангардом». Но они так и не сделали мне конкретного финального предложения»
7вчера, 20:07
Голдобин о требованиях Ларионова: «Мы давно знакомы. Его стиль понятен, он сам играл в красивый, умный хоккей»
3вчера, 19:54
Ко всем новостям
Последние новости
Сэм О’Райлли – лучший проспект «Тампы» по версии сайта НХЛ, Готье – 2-й, Чата – 3-й
24 минуты назад
Холлоуэлл о жизни на базе «Локомотива»: «Не нужно ни о чем беспокоиться, о тебе заботятся. В Северной Америке все сам ищешь, арендуешь квартиру – это стресс»
57 минут назад
Холлоуэлл о советах Торнтона: «Джо говорил: получай удовольствие, не напрягайся, не держи клюшку слишком крепко. У него всегда улыбка на лице, он никогда не был слишком серьезным»
вчера, 21:35
Экс-форвард «Монреаля» Вейдемо оглох на одно ухо после попадания шайбы в голову: «Иногда такое проходит само, иногда требуется операция. Насколько я понимаю, сейчас можно подождать»
вчера, 21:17
Пьеррик Дюбе: «Горжусь тем, что являюсь частью «Трактора». Вокруг очень дружелюбные люди, которые заботятся о нас. Я чувствую безопасность и комфорт, мне все нравится»
вчера, 20:54
Бенуа Гру: «Трактор» стал более мастеровитой командой, чем год назад. У меня нет причин переживать за кого-то из новичков»
2вчера, 20:44
Протас о влиянии погони за Гретцки на «Вашингтон»: «Каждый понимал – будет командный успех, придет и личный у Овечкина. Жаль, что быстро вылетели из Кубка Стэнли, но сезон точно не провальный»
1вчера, 19:44
Жарков о 0:3 от «Амура»: «Результат неприятный, есть пища для размышлений. Атмосфера была потрясающая. Это Челябинск, здесь очень любят хоккей, он в крови»
вчера, 17:52
Тренер «Амура» Гальченюк о 3:0 с «Трактором»: «Благодарен ребятам за 31 блокированный бросок. Хорошо сыграл вратарь, защитники молодцы, нападающие тоже помогали обороне»
вчера, 17:22
Рябыкин о Хартли в «Локомотиве»: «Он соскучился по хоккею, три или четыре года не тренировал. Когда он позвонил с вопросом, хочу ли я быть у него помощником, сразу согласился»
вчера, 17:09