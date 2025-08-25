Барр о фаворитах сезона в КХЛ: «Трактор» и «Локомотив» снова будут хороши, ЦСКА сделает шаг вперед»

Дэйв Барр считает «Трактор», «Локомотив» и ЦСКА фаворитами сезона в КХЛ.

– Кого видите в качестве фаворитов в КХЛ?

– Думаю, ЦСКА сделает шаг вперед. У них классный новый главный тренер. Еще «Трактор » и «Локомотив » снова будут хороши.

Боб Хартли – очень требовательный тренер, он сможет многое достать из этой команды. Хотя она и так была с характером.

– Удивлены возвращению Хартли?

– Иногда происходит небольшое выгорание, когда говоришь себе, что потренировал много, и уже устал, и не хочешь возвращаться. Но через пару лет начинаешь скучать без дела, – сказал помощник главного тренера «Авангарда » Дэйв Барр.

