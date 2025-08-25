Барр о фаворитах сезона в КХЛ: «Трактор» и «Локомотив» снова будут хороши, ЦСКА сделает шаг вперед»
Дэйв Барр считает «Трактор», «Локомотив» и ЦСКА фаворитами сезона в КХЛ.
– Кого видите в качестве фаворитов в КХЛ?
– Думаю, ЦСКА сделает шаг вперед. У них классный новый главный тренер. Еще «Трактор» и «Локомотив» снова будут хороши.
Боб Хартли – очень требовательный тренер, он сможет многое достать из этой команды. Хотя она и так была с характером.
– Удивлены возвращению Хартли?
– Иногда происходит небольшое выгорание, когда говоришь себе, что потренировал много, и уже устал, и не хочешь возвращаться. Но через пару лет начинаешь скучать без дела, – сказал помощник главного тренера «Авангарда» Дэйв Барр.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
