Вячеслав Козлов о возможном финале Кубка Гагарина с двумя канадскими тренерами: «Пощечиной российской школе это не будет. В Северной Америке меня научили не смотреть в паспорта»

Вячеслав Козлов высказался о тренерах-легионерах в КХЛ.

В сезоне-2025/26 в Фонбет Чемпионате КХЛ будут работать 4 канадских тренера – Бенуа Гру («Трактор»), Боб Хартли («Локомотив»), Ги Буше («Авангард») и Жерар Галлан («Шанхай Дрэгонс»).

– Год назад здесь же в Омске, на Фонбет Кубке Блинова, встречались будущие финалисты - «Локомотив» и «Трактор». Ожидаете ли вы, что история может повториться, только в случае с «Локомотивом» и «Авангардом»?

– Две команды, которые возглавляют тренеры из Северной Америки. «Локомотив» – чемпион. «Авангард» усилился и будет претендовать на высокие места. Это интересное противостояние.

– Если финал КХЛ будет с участием двух канадских тренеров - это можно воспринять как пощечину российской школе?

– Нет, не будет. Меня в Северной Америке научили не смотреть в паспорта. Неважно откуда он. Важно, чтобы был хороший человек и хороший тренер, – сказал бывший тренер «Динамо».