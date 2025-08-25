Гришин о последнем месте «Нефтехимика» на Кубке Блинова: «Игроки не до конца поняли требования тренеров. Не все оправдали наши ожидания, есть претензии»

Игорь Гришин прокомментировал выступление «Нефтехимика» на Фонбет Кубке Блинова.

Нижнекамцы проиграли все четыре матча на турнире и заняли последнее место, набрав одно очко.

«Пока игроки не до конца поняли то, что тренерский штаб требует от них. Этот процесс небыстрый, как бы нам этого не хотелось.

Но это не значит, что все плохо. Есть определенные наметки, подвижки, есть просветления в плане того, что мы хотим видеть. Но, повторюсь, хотелось бы, чтобы как можно больше трансформировалась в игру то, что нарабатываем на тренировках.

На турнир мы брали практически всех игроков. Я бы не сказал, что все они оправдали наши ожидания. Есть, конечно, претензии, пожелания, чтобы часть хоккеистов улучшила свою игру.

Да, для нас начало турнира сложилось не совсем удачно. Я здесь имею в виду не результаты игр, а то, что кто-то заболел, кто-то получил травму – причем игроки твердой основы.

А ведь мы на этом турнире планировали провести две игры основным составом. А пришлось играть практически без первых двух центров. Может, из-за этого команда еще не показала ту картинку, которую мы хотели видеть.

Мы для себя сделали определенные выводы: кто лучше готов на данный момент, кто хуже. Сейчас, по приезду, уже будем определяться с оптимальным составом, который пойдет в регулярный чемпионат. Есть пища для размышления.

Надеемся, что к матчу с «Ак Барсом» все войдут в строй, и там мы уже увидим самый боевой состав», – сказал главный тренер «Нефтехимика » Игорь Гришин .