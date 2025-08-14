Гатиятулин о состоянии Билялова: «Он восстановился, ближайший матч сыграет уже Тимур. Подготовка «Ак Барса» продолжается, работы еще предстоит много»

Анвар Гатиятулин высказался о предсезонном матче с «Нефтехимиком» (4:1).

– Соскучились по такой атмосфере, по болельщикам. Приятный сюрприз для нас был, что собрался полный стадион. Понятно, что ребята под нагрузкой, летний хоккей, но трибуны дали нам энергию сегодня.

– Каким из двух предсезонных матчей вы больше довольны?

– Сравнивать эти матчи нет смысла, с «Нефтяником» мы играли на третий день работы, решали другие задачи. Сейчас смогли опробовать свои наработки.

Задачи сейчас – вспомнить хорошие отрезки из прошлого сезона и воплотить какие-то новые идеи тренерского штаба, которые появились за лето. Местами это получилось, но работы еще предстоит много, подготовка продолжается.

– Вы не стали менять сочетания троек после игры с «Нефтяником». Получается, довольны этим?

– Тот матч не нужно расценивать как полноценный. Это был матч для болельщиков, съездили в Альметьевск опять же. Мы помним, сколько зрителей пришло на презентацию команды в прошлом году. Там всегда хорошая атмосфера, поэтому с удовольствием съездили.

А здесь пока смотрим сочетания, они могут меняться, с нами сборы проходят ребята, которые сейчас играют за «Нефтяник» и «Барс». На турнире в Петербурге мы можем всех проверить, пока идет обычная летняя подготовка.

– В этом году у команды нет крупного турнира, больше одиночных матчей. Какой вариант вам нравится больше?

– Посмотрим, раньше в турнирах участвовали, и в этом году поедем на турнир имени Пучкова, просто он будет покороче. Есть плюсы и минусы – на турнире можно проверить ближайший резерв, но там нет времени на восстановление между играми. Это тоже опасно, вероятность травм возрастает.

Сравнивать пока не с чем, посмотрим еще, но лучше, когда паузы между матчами побольше.

– В каком состоянии сейчас Тимур Билялов? Будет ли он готов к старту сезона?

– Он восстановился, ближайший матч сыграет уже Тимур. Но сегодня решили, что сыграет Михаил.

– Второй матч подряд Дмитрий Кателевский проводит на фланге, хотя раньше был центральным. С чем связана эта перестановка?

– Центральных много не бывает, каждый из них может сыграть на краю. А вот когда их не хватает, это проблема, потому что крайнему сложно выходить в центре. Впереди еще будут матчи, мы попробуем разные сочетания, и с Димой в центре тоже, – сказал главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин .