  • Гришин об усилении «Нефтехимика»: «Если только игроков уровня Макара найдем. У нас ростер практически полный»
3

Игорь Гришин высказался о поражении от «Ак Барса» (1:4) в контрольном матче.

– Фактически первая игра, если вынести за скобки матч с «Челнами» – там не было ребят из основного состава. Интересная, подвижная, летняя игра с большим количеством моментов. Проиграли, но пока команда привыкает к тренерскому штабу, к новым требованиям и упражнениям.

Все команды, с которыми я начинаю работать, тяжеловато втягиваются, но спустя какое-то время результаты нашей работы уже видны на льду. Сегодня мы видели нужные отрезки, за которые должны зацепиться. И исправить ошибки, которые привели к пропущенным голам.

– С технической и тактической позиции вы довольны игрой команды?

– С тактической точки зрения ситуация лучше. С технической – сегодня было много брака при передачах, обводке, приеме. Это нормально, мало времени прошло с начала работы. Техническое исполнение привело к сегодняшнему результату.

– У вас есть в планах задействовать молодых ребят в нижних звеньях?

– Мы будем использовать молодых ребят, так как сегодня не было в составе достаточного количества лимитчиков. Следим за «Реактором», там есть очень интересные ребята, но в наше время сложно из МХЛ сделать шаг в КХЛ. Надо почувствовать мужской хоккей в ВХЛ.

Ребята с нами тренируются, кто-то из кандидатов был на турнире в Ижевске. Место в составе нужно заслужить, пока молодого звена у нас нет.

– Впервые за долгое время сыграл Александр Дергачев. Насколько он справился с нагрузкой?

– Ему было тяжело, периодически он на себя расстраивался: то шайба сойдет, то неточная передача. Виден уровень его мастерства, мы с ним поговорили. Он здорово работает на тренировках, скоро наберет нужные кондиции. Постараемся больше задействовать его в предсезонных матчах.

– Планируете еще усиливать состав?

– Все команды ищут игроков, пытаются усилиться. У нас ростер практически полный, если только игроков уровня Кэйла Макара найдем.

– Остапа Сафина не рассматриваете?

– Идут разговоры, но никакой конкретики нет.

– В прошлом сезоне Максим Сушко играл в центре, а сегодня вышел слева – это решение тренерского штаба?

– Мы пробуем, сегодня у нас были центральные нападающие и попытались использовать его слева. Знаем, что при необходимости он может сыграть в центре, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
