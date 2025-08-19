Никишин об английском языке: «Это самое сложное. Демидов серьезно занимался, а я отнесся проще. Учился все лето, прогресс есть»
23-летний защитник подписал контракт с «Харрикейнс» после вылета СКА из Кубка Гагарина. Он дебютировал в Кубке Стэнли, проведя 4 матча и набрав 1 очко при полезности «минус 5».
«Самое сложное, конечно, это язык. Это главная проблема. Без русских ребят было бы гораздо сложнее.
Мой английский был хуже, чем у Вани [Демидова]. Он хорошо подготовился – серьезно занимался языком, а я отнесся к этому проще. Я немного пожалел об этом, но ребята мне помогли.
Я все лето учил английский, и, хотя я еще далеко не бегло говорю, прогресс есть. Мой словарный запас увеличился.
Я все еще не могу дать интервью на английском, но теперь мне гораздо комфортнее общаться с ребятами», – сказал защитник «Каролины» Александр Никишин.
Никишин – лучший проспект «Каролины» по версии сайта НХЛ, Артамонов – 3-й