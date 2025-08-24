Агентство Winners о том, что Карпухин подпишет двусторонний контракт со СКА: «Он носит технический характер и нужен для юридических целей. Илья не будет готовиться к сезону в фарме»

Агентство Winners отреагировало на информацию о контракте Ильи Карпухина со СКА.

О подписании ранее сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«По моей информации, СКА в ближайшее время переподпишет контракт с Карпухиным на двусторонний. Игрок будет готовиться к сезону с фарм-клубом.

Это далеко не гарантирует, что игрок продолжит карьеру в СКА. Просто пока ему ищут новый клуб, его контракт не будет попадать под потолок зарплат», – написал Хайруллин.

«В ряде СМИ появилась информация о том, что защитник Илья Карпухин подпишет двусторонний контракт со СКА и будет проходить предсезонную подготовку в фарм-клубе. Хотим сразу расставить точки над «и» – это не имеющие под собой основания домыслы.

Да, контракт действительно будет подписан, но он носит технический характер и нужен исключительно для юридических целей. Карпухин не будет готовиться в фарм-клубе СКА и не рассматривает его как место для продолжения карьеры.

Просим не выдавать домыслы за новости и дождаться официальных заявлений. Все решения о будущем игрока будут озвучены своевременно», – говорится в заявлении агентства Winners.

В сезоне-2024/25 Илья Карпухин отметился 18 (7+11) очками в 68 играх регулярного чемпионата при полезности «минус 4». В 6 играх плей-офф он набрал 2 (1+1) балла.