Дацюк о финтах: «В хоккее уже все изобретено, не так много можно придумать. В финтах должен быть смысл, нужно знать цену момента»

Павел Дацюк заявил, что финты в хоккее уместны только в правильное время.

– А откуда взялся ваш неповторимый стиль – все эти финты и обводки? Где вы это подсмотрели?

– Ты в хоккее вообще не так много можешь придумать. Уже все изобретено. Но, как и в любом проекте, ты должен найти идею, положить ее на лед, отработать и выдать в нужный момент. Так и эти финты приходили в игру после некоторых ситуаций, потом отработанных на тренировках.

И надо понимать, что в этих финтах должен быть смысл. Например, я делал выход один на один с «Далласом» при счете 5:2. И если бы я не забил, то это не повлияло бы на исход матча.

К сожалению, многие при равном счете начинают исполнять немыслимые трюки. Они в итоге не забивают, а хоккей – такая игра, что любит учить на своих ошибках. Но платит за это вся команда. Так что нужно знать цену момента.

– Все вас знают как мастера по отборам шайб. А кто для вас был самый яркий человек, делавший такие кражи? И можно ли такому научиться?

– Конечно же, да. Если ты будешь тренироваться, анализировать, готовить себя к этому, поймешь технику – то станешь мастером в этом деле. Тем более если начнешь получать удовольствие, когда делаешь отборы.

Одним из таких специалистов, с кем мы постоянно соревновались, были Мариан Госса . Вы можете даже найти видео, как мы друг за другом бегали, желая отобрать шайбу и доказать свое превосходство. Это было захватывающе! – сказал бывший форвард «Детройта » Павел Дацюк .

