Дацюк об общении с Бреттом Халлом в «Детройте»: «Он стал меня обучать. Говорил Ларионову: «Игорь, объясни ему, чтобы он мне всегда давал передачи. Я все порешаю»

Павел Дацюк рассказал об общении с Бреттом Халлом в «Детройте».

– Вы попали в «Детройт». Как не робели, что в команде столько звезд?

– А кто сказал, что я не робел? Еще долгое время ходил и стеснялся. Ни на кого не смотрел, занимался своим делом. Благо, в составе играло много русских, с кем я мог общаться, и кто помогал, придавал уверенности.

– Как вы попали в тройку к Бретту Халлу?

– Я в основном играл с Бойдом Деверо, третьим был Джейсон Уильямс. Потом начали ставить Халла. Его иногда выпускали в двух звеньях. Ну и мы начали играть вместе.

Бретт потом стал меня обучать. Он говорил через Ларионова : «Игорь, ты ему объясни, чтобы он мне всегда давал передачи». Я отвечаю через Игоря: «Так сзади него игрок. Как я ему отдам?» Но Халл настаивал: «Игорь, ты ему переведи. Если он видит мою клюшку, то пусть отдает, а я там все порешаю».

Бретт мне дал большой опыт. У меня не всегда получалось делать ему идеальную передачу. Но он всегда удачно выбирал позицию и место для того, чтобы опередить соперника и нанести бросок. Хотя у него была очень мягкая клюшка. Я удивлялся, как он вообще ей бросает, – сказал бывший форвард «Ред Уингс».