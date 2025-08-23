  • Спортс
  • Третьяк о Дацюке: «Уникальный человек, талант у него – от Бога. Паша защищал цвета страны 17 лет! Никогда не отказывался от приглашения, всегда был одним из лидеров»
Третьяк о Дацюке: «Уникальный человек, талант у него – от Бога. Паша защищал цвета страны 17 лет! Никогда не отказывался от приглашения, всегда был одним из лидеров»

Владислав Третьяк сравнил Павла Дацюка с Александром Мальцевым.

– 30 августа в Екатеринбурге пройдет «Волшебный матч» в честь Павла Дацюка.

– Да, меня туда пригласили. Паша – уникальный человек. Где-то мне напоминает Александра Мальцева. Он тоже катался так, словно немного тянул ногу за собой. И вот Дацюк тоже катит по льду, что с виду не скажешь – это знаменитый спортсмен. Он спокойный, очень скромный хоккеист. Но талант у него – от Бога.

Вспоминаю его матчи за «Детройт» – это просто сказка! Никогда Дацюк не отказывался от приглашения в сборную России. Всегда прилетал по первому зову. У него уникальная карьера в национальной команде. Павел защищал цвета страны 17 лет!

Пять Олимпиад, семь чемпионатов мира, два Кубка мира. Полный комплект наград. Золото и бронза олимпийских игр, золото, серебро и бронза ЧМ. И всегда это был один из лидеров сборной, один из лучших игроков.

Золотая Олимпиада 2018 года, золотой чемпионат мира в 2012-м – на этих и других турнирах Дацюк вел партнеров за собой. Мне хорошо запомнились и его подвиги в полуфинале ЧМ-2010.

Тогда матч с Германией складывался очень тяжело, и это при том, что в год 65-летия великой победы сборная России не имела права проигрывать. Именно Дацюк взял ответственность на себя. И на 59-й минуте убежал из своей зоны, посмотрел в дальний угол, а сам хладнокровно бросил в ближний. Эта шайба стала победной.

Выдающийся игрок. И очень правильный, верующий человек. он очень многое делает в родном Екатеринбурге, где и школа его имени, и арена названа в его честь, и Паша уделяет много внимания воспитанию молодежи.

Человек с большой буквы. Огромный молодец. Дацюк заслуживает большого праздника в свою честь, – сказал президент ФХР.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
