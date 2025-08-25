  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дацюк об Олимпиаде-2018: «Мечтал, что забью победный гол. Шанс был – я попал в штангу перед шайбой Капризова»
2

Дацюк об Олимпиаде-2018: «Мечтал, что забью победный гол. Шанс был – я попал в штангу перед шайбой Капризова»

Павел Дацюк заявил, что хотел забить победный гол на Олимпиаде-2018.

В финале турнира сборная Олимпийских спортсменов из России победила Германию в овертайме со счетом 4:3.

– Вы отправились на Олимпиаду почти в 40 лет. Сборную России вообще могли не пустить в Пхенчхан. Мы попали на турнир, но проиграли первый же матч словакам.

– Вот видите, как хорошо, что первая игра вышла комом. Нам всем была очень важна та Олимпиада. Это всегда была моя мечта, когда ты выступаешь на Олимпийских Играх, защищая честь своей страны. И за тебя вся Россия болеет, переживает, помогает.

Мы поехали в Корею, но вокруг все кричали, что у нас такой сильный состав, что мы всех обыграем на одном коньке. Хорошо, что словаки сразу облили нас холодной водой, взбодрили. И ведь та игра такого не предвещала. Ну, а финал с немцами – отдельная история.

– Когда Никита Гусев в меньшинстве забил на последней минуте – это волшебство?

– Тот гол был нужным и важным, когда мы сравняли счет, и игра ушла в овертайм. И та шайба была высочайшей сложности. Потому что Никита забил тот гол не по хоккейному, а словно играл в гольф – и ударил клюшкой по мячу. Все-таки у Гусева есть хладнокровие в важных моментах.

Но надо понять и ответственность, которая лежала на немецкой сборной. В тебя далеко не каждый верит, ты выступаешь вторым номером. Ну, проиграли – не страшно. Так играть намного легче, чем когда ты – фаворит, и трибуны от тебя ждут только победы.

А когда немцы все-таки повели в счете, и время таяло, то напряжение на тебя наваливается, и ты на лавке начинаешь судорожно считать эти секунды – возможно, это Германию и подвело. Там вратарь при броске Гусева решил подстраховаться, закрыв нижний ближний угол. А у Никиты получилось с неудобной руки подрезать шайбу верхом. Так что здесь сработал и психологический фактор.

– Была уверенность, что именно Россия забьет в овертайме?

– Не совсем так. Наверное, я не должен раскрывать одно обстоятельство…

– Но это исторический момент!

– Сохраню его для автобиографии. В этой истории есть подтекст. Только одно скажу – почему-то на протяжении всего олимпийского турнира я мечтал, что забью какой-то победный гол. И так все складывалось, что шанс у меня был – я попал в штангу перед тем, как забил Кирилл Капризов.

Но я даже рад, что не забил победный гол в финале. И остался на том же месте, где я есть – стою на двух ногах. А кому-то этот гол помог, – сказал олимпийский чемпион Павел Дацюк.

Дацюк об общении с Бреттом Халлом в «Детройте»: «Он стал меня обучать. Говорил Ларионову: «Игорь, объясни ему, чтобы он мне всегда давал передачи. Я все порешаю»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoПавел Дацюк
logoКирилл Капризов
logoПхенчхан-2018
logoКХЛ
logoолимпийский хоккейный турнир
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoМатч ТВ
logoНикита Гусев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гончар о допуске России к Олимпиаде: «Снова поработал бы в сборной с удовольствием. Но штаб выбирает ФХР, от меня это не зависит»
23 августа, 15:54
Третьяк о Дацюке: «Уникальный человек, талант у него – от Бога. Паша защищал цвета страны 17 лет! Никогда не отказывался от приглашения, всегда был одним из лидеров»
23 августа, 15:37
Ротенберг о шансах России сыграть на Олимпиаде-2026: «На Аляске этот вопрос нужно задать. Мы всегда готовы»
349 августа, 14:05
Главные новости
Бенуа Гру: «Трактор» стал другой командой после прошлого сезона. Моя работа – сложить пазл из разных кусочков. Цыплят по осени считают, рано говорить, что чего-то не хватает»
119 минут назад
Сафонов о том, похож ли СКА с Ларионовым на свою прошлогоднюю версию: «Да. Много поперечных передач, скидок назад, все такое же. Посмотрим, как они будут играть в сезоне»
29 минут назад
У Ларионова спросили про Карпухина, назвав игрока Степаном: «Кого? У нас такого хоккеиста нет. Его не было в составе с первого дня»
243 минуты назад
Николай Голдобин: «История со «Спартаком» много эмоций забрала. Рад, что оказался в СКА у Ларионова. Будем надеяться на лучшее»
456 минут назад
Гатиятулин о 3:2 со СКА: «Знаем, что там произошли перемены, но команда все равно остается сильным соперником. Для «Ак Барса» это хорошая проверка»
1сегодня, 18:44
Ларионов после 2:3 от «Ак Барса»: «Понравилась динамика, движение, запал и креатив. У Зайцева травма нижней части тела, по первым сигналам – все довольно серьезно»
2сегодня, 18:31
40-летний Жердев завершил карьеру. У него 232 очка в 408 матчах КХЛ (Belarushockey)
10сегодня, 18:20
Максим Сушинский: «Коваленко подходит под стиль игры Никитина. Он командный хоккеист, будет делать все для того, чтобы ЦСКА выигрывал»
2сегодня, 17:40
Турнир имени Пучкова. СКА играет с «Ак Барсом»
20сегодня, 16:52Live
Кубок губернатора Челябинской области. «Трактор» проиграл «Амуру», «Лада» победила «Сочи»
12сегодня, 16:23
Ко всем новостям
Последние новости
Протас о влиянии погони за Гретцки на «Вашингтон»: «Каждый понимал – будет командный успех, придет и личный у Овечкина. Жаль, что быстро вылетели из Кубка Стэнли, но сезон точно не провальный»
3 минуты назад
Жарков о 0:3 от «Амура»: «Результат неприятный, есть пища для размышлений. Атмосфера была потрясающая. Это Челябинск, здесь очень любят хоккей, он в крови»
сегодня, 17:52
Тренер «Амура» Гальченюк о 3:0 с «Трактором»: «Благодарен ребятам за 31 блокированный бросок. Хорошо сыграл вратарь, защитники молодцы, нападающие тоже помогали обороне»
сегодня, 17:22
Рябыкин о Хартли в «Локомотиве»: «Он соскучился по хоккею, три или четыре года не тренировал. Когда он позвонил с вопросом, хочу ли я быть у него помощником, сразу согласился»
сегодня, 17:09
Владимир Крикунов: «У меня нет больших эмоций после возвращения в КХЛ. 40-й сезон – что там особенного, все знакомо»
2сегодня, 16:56
Миронов о «Ладе»: «Команда собралась с нуля. Все надо строить заново – систему, тактику, находить связки и «химию». Работы много»
1сегодня, 16:47
Дэйв Барр: «Мы с Ги Буше все лето занимались подбором игроков. Хотели помочь «Авангарду» приобрести не только качественных хоккеистов, но и хороших людей. Все ради того, чтобы приблизиться к чемпионству»
сегодня, 16:37
Директор ЦСКА о селекции: «Работа ведется 24/7. В случае необходимости будем реагировать»
сегодня, 16:24
Рябыкин о Радулове: «Саша в очень хорошей физической форме. Если видели игры, он везде успевает, везде первый»
сегодня, 15:55
Сушинский о перспективах СКА: «В плей‑офф должны попадать. Кубок Гагарина? Вряд ли»
2сегодня, 14:42