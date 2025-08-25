Павел Дацюк заявил, что хотел забить победный гол на Олимпиаде-2018.

В финале турнира сборная Олимпийских спортсменов из России победила Германию в овертайме со счетом 4:3.

– Вы отправились на Олимпиаду почти в 40 лет. Сборную России вообще могли не пустить в Пхенчхан. Мы попали на турнир, но проиграли первый же матч словакам.

– Вот видите, как хорошо, что первая игра вышла комом. Нам всем была очень важна та Олимпиада. Это всегда была моя мечта, когда ты выступаешь на Олимпийских Играх, защищая честь своей страны. И за тебя вся Россия болеет, переживает, помогает.

Мы поехали в Корею, но вокруг все кричали, что у нас такой сильный состав, что мы всех обыграем на одном коньке. Хорошо, что словаки сразу облили нас холодной водой, взбодрили. И ведь та игра такого не предвещала. Ну, а финал с немцами – отдельная история.

– Когда Никита Гусев в меньшинстве забил на последней минуте – это волшебство?

– Тот гол был нужным и важным, когда мы сравняли счет, и игра ушла в овертайм. И та шайба была высочайшей сложности. Потому что Никита забил тот гол не по хоккейному, а словно играл в гольф – и ударил клюшкой по мячу. Все-таки у Гусева есть хладнокровие в важных моментах.

Но надо понять и ответственность, которая лежала на немецкой сборной. В тебя далеко не каждый верит, ты выступаешь вторым номером. Ну, проиграли – не страшно. Так играть намного легче, чем когда ты – фаворит, и трибуны от тебя ждут только победы.

А когда немцы все-таки повели в счете, и время таяло, то напряжение на тебя наваливается, и ты на лавке начинаешь судорожно считать эти секунды – возможно, это Германию и подвело. Там вратарь при броске Гусева решил подстраховаться, закрыв нижний ближний угол. А у Никиты получилось с неудобной руки подрезать шайбу верхом. Так что здесь сработал и психологический фактор.

– Была уверенность, что именно Россия забьет в овертайме?

– Не совсем так. Наверное, я не должен раскрывать одно обстоятельство…

– Но это исторический момент!

– Сохраню его для автобиографии. В этой истории есть подтекст. Только одно скажу – почему-то на протяжении всего олимпийского турнира я мечтал, что забью какой-то победный гол. И так все складывалось, что шанс у меня был – я попал в штангу перед тем, как забил Кирилл Капризов .

Но я даже рад, что не забил победный гол в финале. И остался на том же месте, где я есть – стою на двух ногах. А кому-то этот гол помог, – сказал олимпийский чемпион Павел Дацюк .

