Ротенберг о шансах России сыграть на Олимпиаде-2026: «На Аляске этот вопрос нужно задать. Мы всегда готовы»

Роман Ротенберг оценил шансы России сыграть на Олимпиаде-2026.

Международная федерация хоккея с шайбой (ИИХФ) опубликовала расписание хоккейного турнира без участия сборной России. МОК это решение поддержал.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.

– Скучаете по работе главным тренером?

– Я продолжаю работать. Постоянно ищем новые упражнения, смотрим видео. У работы главным тренером есть два критерия: результаты и развитие игроков.

Я не останавливаюсь ни на секунду. После увольнения больше переживал за детей, которые остались на время в тяжелой ситуации. Но все будет хорошо, мы своих не бросаем.

– Мы можем вернуться на Олимпиаду?

– Вам нужно задать этот вопрос на Аляске. Мы всегда готовы вернуться, – сказал вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг .

Депутат Журова о встрече Путина и Трампа: «Нужно идти к соглашению, где можно прописать возвращение обнулившихся спортивных и культурных тем. Возможно, вернуться к матчу НХЛ и КХЛ»