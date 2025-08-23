Гончар о допуске России к Олимпиаде: «Снова поработал бы в сборной с удовольствием. Но штаб выбирает ФХР, от меня это не зависит»

Сергей Гончар заявил, что снова хотел бы поработать в штабе сборной России.

51-летний специалист был ассистентом главного тренера российской сборной с 2021 по 2022 год.

– Если сборную России все-таки вернут на международную арену – и может быть, допустят на Олимпиаду-2026 в Италии, у вас будет желание снова поработать в олимпийской команде, как было в Пекине-2022?

– Да, я был бы только за. От меня тут не зависит, конечно – тренерский штаб выбирает Федерация хоккея России. Они принимают это решение. Но я бы с удовольствием снова поработал в сборной, – сказал бывший защитник клубов НХЛ Сергей Гончар.