Сурин об ударе клюшкой от Серебрякова: «Не почувствовал. На табло посмотрел, был шокирован немножечко. Значит, мои действия его задевают все‑таки»

Егор Сурин заявил, что не почувствовал удар клюшкой от Никиты Серебрякова.

«Локомотив» на выезде проиграл «Авангарду » (0:3) в матче Фонбет Кубка Блинова.

В первом периоде форвард ярославцев Егор Сурин толкнул голкипера омичей Никиту Серебрякова за воротами. После этого Серебряков нанес Сурину удар клюшкой по спине. Затем шайба влетела в ворота «Авангарда», но гол не был засчитан. Сурин и Серебряков получили по 2 минуты штрафа.

– Игра понравилась. Это был матч уровня плей‑офф, мы скучали по такому хоккею. Скорее бы, конечно, кубковая весна. Но до нее надо еще добраться.

– У вас снова была дуэль с Никитой Серебряковым. По этому вы скучали? Мы с ним поговорили.

– И что он сказал? Типа у нас дуэль?

– Нет, что на вас он не обращает внимание.

– А, ну ладно. Значит, будем готовиться к дуэлям лучше. Шучу. В целом это просто игровые эпизоды. И не потому, что Серебряков. Просто там были моменты, и с другим вратарем получилось бы так же. Просто мне хотелось завладеть шайбой.

– Удивились, получив от вратаря клюшкой по заднице?

– Я вообще, кстати, не почувствовал удар. Мне потом пацаны на лавке сказали, что Никита меня ударил. Я только потом на табло это посмотрел, был немножечко шокирован, но значит, его мои действия все‑таки задевают.

– Синяка у вас нет?

– Ну я же не могу вам сейчас его показать, сняв штаны. Вроде бы нет, – сказал форвард «Локомотива » Егор Сурин.

Сурин о толчке Серебрякова: «Сделал это нарочно, не скрываю. Не во вратарской толкнул же, не хотел проезжать мимо, вкатился немного в него. Игровой эпизод»