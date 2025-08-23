Серебряков об ударе клюшкой Сурину: «Егор меня толкнул, он немножко не сдержал эмоции, это штраф. Стараюсь этими эмоциями подпитываться»

Никита Серебряков прокомментировал свой удар клюшкой по спине Егору Сурину.

«Авангард » обыграл «Локомотив» (3:0) в домашнем матче Фонбет Кубка Блинова. В первом периоде форвард ярославцев Егор Сурин толкнул голкипера омичей Никиту Серебрякова за воротами.

Затем вратарь нанес Сурину удар клюшкой по спине. После этого шайба влетела в ворота «Авангарда», но гол не был засчитан. Сурин и Серебряков получили по 2 минуты штрафа.

– Этот матч совсем не был похож на предсезонку. Как вам игра?

– Честно говоря, я будто поймал флешбэк, словно это сейчас восьмой матч нашей серии второго раунда. Интересная такая была игра.

– Теперь «Локомотив» – главный соперник «Авангарда»?

– Нет, почему? Для нас каждая игра важная. Мы всегда хотим победить. Ну, а сейчас был такой тон матча, что «Локомотив» тоже играл в силовой хоккей. Мы на это не могли не ответить, вот и всё. Обе команды решили сегодня побиться.

– Опишите эпизод, когда вас за воротами атаковал Сурин. Что там было?

– Егор меня немножко толкнул. И немножко не сдержал эмоции.

– Он действовал по правилам?

– Почему вы так думаете? Нет, он меня начал толкать руками. То есть это штраф две минуты.

– Раньше Сурин даже вам шлем поднимал в плей‑офф. Вы ждали сейчас чего‑то подобного, что он опять полезет «под кожу»?

– Нет, я не смотрю на любого игрока. Ни на ком не заостряю внимание. Честно говоря, не думал о нем.

– А ваш ответ ему был правильным, когда ударили Сурина клюшкой по заднице?

– Тяжело сказать. В любом случае, наоборот, я стараюсь этими эмоциями подпитываться. Поэтому получилось, как получилось. А если мне потом не забили, то я не сильно их потратил.

– Ждали встречи с Суриным на буллитах?

– Нет, я же говорю, что не заостряю внимание на игроках, – сказал вратарь «Авангарда» Никита Серебряков.

Сурин о толчке Серебрякова: «Сделал это нарочно, не скрываю. Не во вратарской толкнул же, не хотел проезжать мимо, вкатился немного в него. Игровой эпизод»

Серебряков о поведении Сурина в серии с «Локо»: «Человек первый год в КХЛ... Начал трогать шлем, маску поднимать – это некрасиво»