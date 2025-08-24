Егор Римашевский: «Хотел стать космонавтом в детстве. Меня всегда интересовал космос, нравилось смотреть видео по теме»
Егор Римашевский рассказал, что в детстве хотел стать космонавтом.
– Если бы не хоккей, кем бы ты хотел стать?
– Даже не знаю... Понятно, что в детстве все хотят стать космонавтом или полицейским. Вот я хотел стать космонавтом.
– Символично, что сейчас ты борешься за Кубок Гагарина, не так ли?
– Ну да, интересная параллель.
– А почему ты хотел стать космонавтом?
– Меня всегда интересовал космос. Нравилось смотреть видео по соответствующей тематике, – сказал нападающий «Динамо».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
