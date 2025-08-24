  • Спортс
1

Егор Римашевский: «Хотел стать космонавтом в детстве. Меня всегда интересовал космос, нравилось смотреть видео по теме»

Егор Римашевский рассказал, что в детстве хотел стать космонавтом.

Если бы не хоккей, кем бы ты хотел стать?

– Даже не знаю... Понятно, что в детстве все хотят стать космонавтом или полицейским. Вот я хотел стать космонавтом.

Символично, что сейчас ты борешься за Кубок Гагарина, не так ли?

– Ну да, интересная параллель.

А почему ты хотел стать космонавтом?

– Меня всегда интересовал космос. Нравилось смотреть видео по соответствующей тематике, – сказал нападающий «Динамо». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoЕгор Римашевский
logoКХЛ
logoДинамо Москва
