Римашевский о том, что Гусев остался в «Динамо»: «Здорово, что удалось подписать легенду российского хоккея. Все в команде рады этому»

Егор Римашевский высказался о том, что Никита Гусев продлил контракт с «Динамо».

– Как только к вам в гости приехали журналисты, решился вопрос с контрактом Никиты Гусева. Обрадовался, когда узнал, что Никита остается в команде?

– Конечно! Здорово, что удалось подписать легенду российского хоккея. Мы все в команде рады этому.

– Ты уже достаточно много поиграл с ним в одном звене. Сумел понять, как Никита отдает свои волшебные передачи?

– Это не умение, это нечто врожденное. Понятно, что технику можно отточить, но такое видение площадки не у всех бывает.

– Довольно необычная была ситуация с его просмотровым контрактом. Как Никита на нее реагировал?

– Спокойно. Просто работал со всеми наравне. Приехал на сборы подготовленным, как и вся команда.

– Сумел ли ты что-нибудь почерпнуть у него?

– От каждого взрослого игрока идет какой-то подсказ. От Никиты тоже беру некоторые хоккейные мелочи, касающиеся того, как можно в атаке потоньше сыграть, как лучше отдать передачу, где сделать паузу. Обычное дело.

– Смотрел финал Олимпиады-2018?

– Да. Я тогда опаздывал на тренировку, но досмотрел ту игру, когда Никита сравнял счет за 20 секунд до сирены. А потом Кирилл Капризов забросил победную шайбу. Кстати, на тренировку я тогда успел.

– А представляешь, если бы сейчас была возможность обратиться к самому себе семилетней давности и сказать: «Эй, парень, ты будешь играть с Гусевым в одном звене!». Было бы здорово, не так ли?

– Согласен. Тогда я об этом лишь мечтал, а сейчас я уже третий год с ним в команде.

– А что еще бы ты себе сказал?

– Да ничего особенного. Просто нужно работать, и через работу все придет, – сказал нападающий московского «Динамо » Егор Римашевский .