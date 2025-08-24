Римашевский про три места на Земле, которые хотел бы посетить: «Норвегия и Исландия, их можно за одно посчитать. Из Азии выбрал бы Южную Корею. Еще Маврикий добавил бы в этот список»

Егор Римашевский рассказал о странах, которые хотел бы посетить.

– Егор, расскажи, как провел летний отпуск? Куда-то съездил?

– Все отлично! Съездил в Турцию, а затем в Сочи на пару дней для того, чтобы сменить обстановку и расслабиться. А потом полтора месяца готовился к сезону в Москве .

– Однажды ты говорил, что хотел бы скататься в скандинавские страны. Но пока что с этим не получается?

– Пока нет. Но, надеюсь, в ближайшее время это получится.

– Сейчас тяжеловато с визами...

– Ну да. Но надо просто этим заниматься. Пока что не хочется забивать себе голову. Сейчас нужно думать о сезоне.

– Почему тебе нравится это направление?

– Мне никогда не нравилась сильная жара. Скорее наоборот, мне комфортнее находиться в умеренном климате. Норвегия, Исландия как раз идеальны в этом плане, там не жарко и не холодно.

Мне очень нравится их природа, там много водопадов и все зелено. Фьорды еще впечатляют.

– Сериал «Викинги» не смотрел? Там здорово все это показано.

– Нет, не смотрел.

– Очень его рекомендую. Назови три места на Земле, которые больше всего хотел бы посетить.

– Норвегия и Исландия, их можно за одно место посчитать. Хотелось бы в одно время эти страны посетить. Из Азии я бы выбрал Южную Корею. И еще добавил бы в этот список Маврикий.

– Чем тебе нравится Южная Корея?

– Наверное, технологичностью. Они как будто на несколько десятков лет вперед ушли. Мне интересны их культура, технологии, роботы. Все не так, как в Европе и России.

– Там еще Япония рядом, можно туда съездить.

– Ну да. Там можно все объездить.

– Маврикий же – для пляжного отдыха?

– Верно. Он похож на Мальдивы, но меня почему-то больше тянет именно туда. О нем особо никто не говорит, но это тоже интересное направление, – сказал нападающий московского «Динамо» Егор Римашевский .