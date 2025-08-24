Римашевский о том, в чем хотел бы быть похожим на Кудашова: «В его упорстве и характере»
Егор Римашевский высказался о работе с тренером «Динамо» Алексеем Кудашовым.
– Как у тебя складываются отношения с Алексеем Николаевичем Кудашовым?
– Все хорошо. Мы давно знакомы. Еще в детстве я приезжал в ЦСКА, где тогда занимался его сын, Артем Кудашов. Так и познакомился с Алексеем Николаевичем.
Потом мы пересеклись в Академии, куда он пришел помогать нашему тренеру. Уже тогда у нас была система, похожая на ту, что сейчас принята в первой команде. Поэтому мне было легко влиться в первую команду.
– Как звучит самый мудрый совет, который дал тебе Кудашов?
– Да много всего было. Какого-то одного совета я не выделю. Основное – все приходит через работу.
– В чем бы тебе хотелось быть похожим на Алексея Николаевича?
– В его упорстве и характере, – сказал нападающий московского «Динамо» Егор Римашевский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
