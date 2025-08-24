Римашевский о том, в чем хотел бы быть похожим на Кудашова: «В его упорстве и характере»

Егор Римашевский высказался о работе с тренером «Динамо» Алексеем Кудашовым.

– Как у тебя складываются отношения с Алексеем Николаевичем Кудашовым?

– Все хорошо. Мы давно знакомы. Еще в детстве я приезжал в ЦСКА, где тогда занимался его сын, Артем Кудашов . Так и познакомился с Алексеем Николаевичем.

Потом мы пересеклись в Академии, куда он пришел помогать нашему тренеру. Уже тогда у нас была система, похожая на ту, что сейчас принята в первой команде. Поэтому мне было легко влиться в первую команду.

– Как звучит самый мудрый совет, который дал тебе Кудашов?

– Да много всего было. Какого-то одного совета я не выделю. Основное – все приходит через работу.

– В чем бы тебе хотелось быть похожим на Алексея Николаевича?

– В его упорстве и характере, – сказал нападающий московского «Динамо » Егор Римашевский .