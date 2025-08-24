Шабанов о поражении «Трактора» в финале: «Локомотив» – хорошая команда, все играют по заданию. Не могу сказать, чего именно нам не хватило. Возможно, где-то не дотерпели в нужные моменты»

Максим Шабанов высказался о поражении «Трактора» в финале Кубка Гагарина.

«Локомотив» победил в финальной серии со счетом 4-1.

– Непростой сезон позади. Обновленный «Трактор», который дошел до финала, взяв второе серебро в истории клуба. Ты переписал несколько клубных рекордов, вошел в историю и прямиком из Челябинска уезжаешь в НХЛ. Подводил ли ты для себя итоги прошедшего сезона, чего не хватило вам?

– Я немного проанализировал финал. «Локомотив » – хорошая, дисциплинированная команда. Все ребята играют по заданию. Не могу сказать, чего именно не хватило нам! Возможно, где-то не дотерпели в нужные моменты, чтобы реализовать. Большинство, например.

Сейчас можно говорить много, что можно было бы, но «бы» мешает! Нужно было делать тогда!

Насчет себя скажу, что хотелось бы сыграть по-другому. Возможно, не так ярко, как хотелось бы лично мне. Скажу еще раз – я горжусь всеми ребятами, кто играл в команде в этом году, они отдали себя до последней капли пота и крови, – сказал нападающий «Айлендерс » Максим Шабанов , выступавший за «Трактор » в прошлом сезоне.