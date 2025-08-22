Шабанов о том, что не любит медийность: «Быть звездой Голливуда – не моя цель. Мне есть на кого тратить свое время. Хорошо отношусь к журналистам, но и мое мнение нужно уважать!»

Максим Шабанов сказал, что не стремится быть медийной персоной.

– Часто слышим о том, что Максим Шабанов не медийный человек, хотя после первого матча финала Кубка Гагарина ты вышел к прессе и ответил на вопросы. В чем причина твоего крайне редкого появления в СМИ и медиа?

– На самом деле не знаю, как ответить на этот вопрос. Если говорить откровенно – я люблю играть в хоккей, но не люблю много разговаривать о нем на камеру и диктофон! Я хорошо отношусь к представителям СМИ, я уважаю их работу, но я считаю, что и мое мнение нужно уважать и учитывать!

Мне много разного говорят про меня, что пишут в пабликах и телеграм-каналах, что я специально не даю интервью. Пусть говорят. Мне главное, что скажут близкие люди.

Уважаю тех ребят, кто постоянно дает интервью – это их выбор, это их личное время. Мне есть на кого тратить свое время. Я могу дозированно поговорить, пообщаться, сходить на мероприятие, но быть звездой Голливуда – не моя цель, – сказал форвард «Айлендерс», ранее выступавший за «Трактор».