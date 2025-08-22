Бенуа Гру о Ливо: «У нас был не один разговор. Я рассказал, какая у нас команда, город, лидеры, какая у него будет роль и чего мы хотим достичь»

Бенуа Гру рассказал об общении с новичком «Трактора» Джошем Ливо.

– Вы действительно общались с Джошуа Ливо перед подписанием контракта?

– Мы общались, и у нас был не один разговор. Всегда важно быть на одной волне со всеми игроками.

Я рассказал, какая у нас команда, какой у нас город, какие у нас лидеры, какая у него будет роль и чего мы хотим достичь. Все для того, чтобы у него было понимание, чего мы ждем от него и чего стоит ему ждать от нас. Наша беседа с ним была отличной.

– Михаил Григоренко и Джошуа Ливо способны заменить Максима Шабанова и Виталия Кравцова?

– Михаил Григоренко больше замена Владимиру Ткачеву . А если мы говорим про Джошуа Ливо, то его продуктивность можно сравнить с продуктивностью Максима Шабанова.

Но пока еще очень рано говорить, какая у нас будет команда. Но точно отличается от того, какой она была в прошлом году. Моя работа как тренера – выстроить систему и найти химию в звеньях, – сказал главный тренер «Трактора » Бенуа Гру .