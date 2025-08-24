Каттон – лучший проспект «Сиэтла» по версии сайта НХЛ, О’Брайен – 2-й, Нюман – 3-й
Беркли Каттон возглавил список лучших молодых игроков в системе «Сиэтла».
Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг лучших проспектов клуба.
Первое место в топ-5 занял нападающий Беркли Каттон.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. н Беркли Каттон;
2. н Джейк О’Брайен;
3. н Яни Нюман;
4. в Никлас Кокко;
5. н Эдуард Шале.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости