  • Рантанена могут оштрафовать на 85 тысяч евро за нарушение сроков явки на военную службу в Финляндии
Рантанена могут оштрафовать на 85 тысяч евро за нарушение сроков явки на военную службу в Финляндии

Микко Рантанена могут оштрафовать за нарушение сроков явки на военную службу.

28-летний нападающий «Далласа» должен был приступить к службе 15 апреля 2024 года, однако вместо явки подал запрос на отсрочку – на день позже установленного срока, 16 апреля. Это стало предметом претензий со стороны прокуратуры: Рантанен фактически пропустил один день службы без разрешения.

В Финляндии воинская обязанность распространяется на всех мужчин в возрасте от 18 до 28 лет, как правило, на срок около полугода. Многие игроки уже выполнили требование: например, одноклубник Рантанена Роопе Хинтц и защитник Олли Мяяття.

Другие, как Каапо Какко из «Сиэтла», получили освобождение по медицинским показаниям. Для Рантанена же речь шла не об освобождении, а лишь о переносе сроков.

Санкции в случае подтверждения вины могут оказаться серьезными. В Финляндии штраф рассчитывается исходя из доходов нарушителя. По данным The Hockey News, в прошлом сезоне Рантанен зарабатывал около 339 тысяч евро в месяц. Прокуратура требует взыскания в размере 10-15 дневных зарплат – от 56,5 тысяч до 84,7 тысяч евро, не считая судебных издержек и дополнительных сборов.

Пока дело рассматривается региональным судом в Финляндии, Рантанен продолжает подготовку к новому сезону в НХЛ

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ClutchPoints
