Джереми Руа об изучении русского: «Многое понимаю, стараюсь выучить как можно больше. В России у меня родился ребенок, это делает меня открытым к получению гражданства»

Джереми Руа рассказал о желании получить гражданство России.

– Правда ли, что хочешь получить российское гражданство?

– Да. У нас недавно родился второй ребенок, в Москве этим летом. То, что у меня есть ребенок в России, делает меня открытым к получению гражданства.

– Можешь ли говорить на русском?

– Не свободно, но я многое понимаю. Стараюсь выучить как можно больше, брать уроки. Изучение языка продвигается, мой русский становится лучше, – заявил канадский защитник ЦСКА Джереми Руа.