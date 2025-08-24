Джереми Руа об изучении русского: «Многое понимаю, стараюсь выучить как можно больше. В России у меня родился ребенок, это делает меня открытым к получению гражданства»
Джереми Руа рассказал о желании получить гражданство России.
– Правда ли, что хочешь получить российское гражданство?
– Да. У нас недавно родился второй ребенок, в Москве этим летом. То, что у меня есть ребенок в России, делает меня открытым к получению гражданства.
– Можешь ли говорить на русском?
– Не свободно, но я многое понимаю. Стараюсь выучить как можно больше, брать уроки. Изучение языка продвигается, мой русский становится лучше, – заявил канадский защитник ЦСКА Джереми Руа.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости