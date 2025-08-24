Андрей Коваленко о ЦСКА: «Подбирается отличная атака. Когда с нападающими работают Курьянов, Попов, тот же Федоров, для любого молодого игрока один день идет за 10»

Андрей Коваленко считает, что в ЦСКА сейчас много хороших тренеров по нападающим.

– Какие первые впечатления Николая Коваленко от ЦСКА Игоря Никитина?

– Николай только вернулся из Беларуси, там они прошли базовый сбор. Детального разговора еще не было, но впечатления – самые лучшие.

Считаю, что у тех же нападающих ЦСКА сейчас есть бесценная возможность открыть для себя хоккей с новой стороны. Когда с тобой детально работают Антон Курьянов , Александр Попов и тот же Федоров , для любого молодого нападающего один день идет за десять.

В ЦСКА подбирается отличная атака – во всех линиях. Думаю, что болельщиков она обязательно удивит, – сказал олимпийский чемпион.