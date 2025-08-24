Джереми Руа: «ЦСКА – одна из главных команд КХЛ. Интересно побороться за кубок. С тем составом, который у нас есть, очень хорошие шансы дойти до конца»

Джереми Руа высказался о своем переходе в ЦСКА.

– Какие были первые эмоции, когда узнал о переходе в ЦСКА?

– Конечно, захватывающе. ЦСКА – одна из главных команд лиги все то время, что я знаю КХЛ . Так что очень интересно присоединиться к команде.

– С кем из команды был знаком раньше, кроме Бучельникова?

– Немного знал Никиту Нестерова и еще пару парней, против которых играл за границей или здесь: Колби Уильямсом , Виталием Абрамовым . Но в основном, встретился со всеми, когда уже приехал в Москву.

– Приятно играть за команду, которая борется за чемпионский титул?

– Да, конечно. С тем составом, который у нас есть, организацией, тренерским штабом, очень хорошие шансы дойти до конца. Интересно побороться за кубок.

– Почему ты играешь под номером 79?

– Это год моего рождения наоборот. Кроме того, я вырос в Канаде, где Коннор Макдэвид играл под номером 97, как и я. Так что мне как бы пришлось отказаться от этого в собственной голове, чтобы не было одинакового номера. И я перешел на 79, – сказал канадский защитник ЦСКА Джереми Руа.