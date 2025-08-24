Вайсфельд о Голдобине в СКА: «Это мастеровитый игрок, который забивает и набирает очки. Если правильно его использовать, он может принести пользу»

Леонид Вайсфельд высказался о переходе Николая Голдобина в СКА.

– Есть мнение, что Николай Голдобин как хоккеист подходит под систему Игоря Ларионова. Вы согласны с этим?

– По уровню мастерства Голдобин подходит вообще ко всем. Но складывается впечатление, что он игрок настроения. А какое настроение у него будет в этом году, никто не знает.

– Его еще называют игроком первого сезона.

– Если проследить за его карьерой, то первые сезоны в командах он играл очень хорошо. Если руководствоваться этим, то СКА может получить серьезное усиление.

– Зависит от того, сможет ли тренерский штаб СКА найти ключи к нему?

– Если бы один какой-то тренерский штаб не нашел к нему ключи, то можно было бы что-то говорить. ЦСКА , «Металлург », «Спартак » – три команды не могли найти. Значит, дело не в ключах.

Это мастеровитый игрок, который забивает и набирает очки. Другой вопрос, насколько он эффективен для команды. Если его правильно использовать, то он может принести пользу, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.