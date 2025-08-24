Аверкин о составе «Адмирала»: «Спасибо Житкову за работу, наследие нормальное. Главная проблема – короткая лавка. Нам не хватает двух нападающих и одного защитника»

Вадим Аверкин высказался о том, какое усиление необходимо «Адмиралу».

– Как оцениваете состав и селекцию?

– Хочу поблагодарить Павла Ильича [Житкова] за проделанную работу. Он формировал состав. Конечно, я кое-что сделал бы иначе, но он действовал во благо «Адмирала ».

Сейчас мы с Леонидом Григорьевичем [Тамбиевым ] каждый день ищем варианты усиления. Нам реально не хватает двух нападающих и одного защитника. Селекция продолжается, и изменения будут.

Уже подписали Дарьина и Леонтьева. Завтра они начнут тренироваться в общей группе. Посмотрим, как вольются. Все будем обсуждать вместе со штабом.

– Есть ли шанс, что Павел Житков вернется в «Адмирал»? Какое наследие он оставил?

– Честно говоря, это больше вопрос к генеральному директору. Я не знаю всех деталей ситуации. Но скажу так: наследие нормальное. Самая большая проблема – короткая лавка. Сейчас рынок скудный, стараемся выбрать лучшее, что может помочь команде.

В целом были хорошие подписания. Какие-то я бы сделал иначе, но работа проделана неплохая. Сейчас работаем над усилением, нужно добавить хотя бы одного нападающего, который способен решать исход матчей.

Параллельно смотрим в сторону молодых игроков, которые не получают игрового времени в своих клубах. Вероятнее всего, это будут аренды. Работа уже идет, скоро будут конкретные переговоры, – сказал спортивный директор клуба из Владивостока.