Хартли о канадских тренерах в КХЛ: «В хоккее нет паспортов – неважно, какой у тебя цвет кожи, язык или религия. Нужно обыграть всех, чтобы защитить титул»

Боб Хартли не считает других канадских тренеров соперниками в КХЛ.

– В новом сезоне в КХЛ сразу четыре канадских главных тренера: Жерар Галлан, Ги Буше, вы, и Бенуа Гру, который только что дошел до финала. Для вас это соперничество?

– Честно говоря, я не вижу здесь соперничества. Чтобы выиграть, нам все равно нужно обыграть всех – хоть команду Галлана, хоть Буше, хоть Никитина . Но я никогда не считал соперниками коллег-тренеров. Соперник – это другая команда.

Я лично не выиграл ни одного матча: это всегда делали хоккеисты. Я никогда не забивал голов, не отдавал голевых передач и не делал сейвов. Всегда говорил: все мои чемпионства – заслуга игроков.

Для меня в хоккее нет паспортов. Неважно, какого ты цвета кожи, какой у тебя язык или религия. У меня друзья по всему миру – из России, Канады, США, Финляндии, Латвии. До сих пор звонят бывшие юниоры, до сих пор общаюсь с игроками «Авангарда ».

Мое соперничество одно: сделать «Локомотив » сильнейшим клубом и защитить титул. Все остальное меня не волнует, – сказал главный тренер «Локомотива» Боб Хартли .

