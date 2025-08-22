  • Спортс


Хартли о канадских тренерах в КХЛ: «В хоккее нет паспортов – неважно, какой у тебя цвет кожи, язык или религия. Нужно обыграть всех, чтобы защитить титул»

Боб Хартли не считает других канадских тренеров соперниками в КХЛ.

– В новом сезоне в КХЛ сразу четыре канадских главных тренера: Жерар Галлан, Ги Буше, вы, и Бенуа Гру, который только что дошел до финала. Для вас это соперничество?

– Честно говоря, я не вижу здесь соперничества. Чтобы выиграть, нам все равно нужно обыграть всех – хоть команду Галлана, хоть Буше, хоть Никитина. Но я никогда не считал соперниками коллег-тренеров. Соперник – это другая команда.

Я лично не выиграл ни одного матча: это всегда делали хоккеисты. Я никогда не забивал голов, не отдавал голевых передач и не делал сейвов. Всегда говорил: все мои чемпионства – заслуга игроков.

Для меня в хоккее нет паспортов. Неважно, какого ты цвета кожи, какой у тебя язык или религия. У меня друзья по всему миру – из России, Канады, США, Финляндии, Латвии. До сих пор звонят бывшие юниоры, до сих пор общаюсь с игроками «Авангарда».

Мое соперничество одно: сделать «Локомотив» сильнейшим клубом и защитить титул. Все остальное меня не волнует, – сказал главный тренер «Локомотива» Боб Хартли.

Хартли о том, что Рябыкин не достиг успеха в «Витязе»: «А кто там проявил себя? Даже Скотти Боумэну было бы сложно чего-то добиться. Я полностью уверен в Диме и Сергее Звягине»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
