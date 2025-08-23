  • Спортс
  • Никитин о трэш-токе: «Была традиция: после пресс-конференции заходил к хозяевам, выпивали 3-4 рюмочки. Ты не можешь выпивать с тем, кому наговорил гадостей. Так я воспитан»
Игорь Никитин высказался о своем отношении к трэш-току в хоккее.

– Как вы относитесь к трэш-току в хоккее? Он появился и у тренеров на пресс конференциях, на льду сплошь и рядом, в особенности, в решающих матчах. Все говорят друг другу гадости, иногда провоцируют.

– Я был воспитан, и, слава богу, у меня сейчас есть возможность общаться с мэтрами российского хоккея – когда я начинал тренировать, была традиция: ты после пресс-конференции всегда заходил к хозяевам, и выпивали 3-4 рюмочки.

Но ты не можешь выпивать с человеком, которому только что наговорил гадостей. Я в этом воспитан и продолжаю жить в этой парадигме. Для меня это жизненные правила, правила поведения со своими коллегами.

Я это понимаю, но не принимаю, скажем так. Лично с теми, с кем я общаюсь, а я общаюсь практически со всей лигой, я не видел такого, что меня бы, например, напрягло, – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
