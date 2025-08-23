  • Спортс
Джереми Руа о Никитине: «Строгий, всегда уважителен. Он дважды становился чемпионом КХЛ, доказал успешность, поэтому я приехал в ЦСКА работать и учиться»

Джереми Руа поделился впечатлениями о работе с Игорем Никитиным в ЦСКА.

– Джереми Руа, июль 2025-го: «Играть за команду Никитина в разы лучше, чем быть против него». Вот вы и здесь! Как ощущения?

– Очень рад, что я в его команде. Каждая игра против «Локо» с того момента, как я попал в «Витязь», была невероятно сложной. Его команда была успешна каждый год, поэтому мне будет только в удовольствие быть на его стороне.

– Сборы Никитина – это страшно? А то все мы знаем, что такое его физическая подготовка…

– Тренировочные сборы в любой команде тяжелые, поэтому всегда нужно быть готовым ко всему. Я не думал об этом до того, как приехал. Наш главный тренер доказал свою успешность в этой лиге, где дважды становился чемпионом. Игроки его уважают. Поэтому я приехал в ЦСКА, готовый работать и учиться.

– На публике Игорь Валерьевич всегда сдержанный. Иногда – чересчур холодный. В рабочей обстановке все по-другому?

– До сих пор он активно взаимодействовал со всеми членами команды и формирует в нашей раздевалке победный настрой. Он общался с каждым игроком лично и со всем штабом. Он строгий, но всегда уважителен, – заявил защитник ЦСКА Джереми Руа.

