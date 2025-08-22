Никитин о приходе в «Локомотив» в 2021-м: «Благодарен судьбе, что оказался там. Для меня переосмысление произошло, но все шло тяжело. 1-й год разочарование было, ЦСКА был высокой планкой»

Игорь Никитин вспомнил о переходе в «Локомотив» из ЦСКА в 2021 году.

В сезоне-2024/25 тренер привел «Локомотив » к первому в истории клуба Кубку Гагарина, после чего вернулся в ЦСКА.

– Тот ЦСКА доминировал по всей площадке. Так называемая вертикальная оборона, когда защитники в чужой зоне поджимают нападающих соперника, не дают им выйти из зоны. Прессинг был просто великолепный, и вы потом приходите в Ярославль, пытаетесь перенести ту же самую модель. Что зашло сразу, что не зашло, что пришлось переделывать, переосмысливать?

– Я вообще благодарен судьбе, что оказался в Ярославле. Для меня такое, знаете, переосмысление не теоретическое, а практическое произошло. При том очень тяжело это все шло. Я помню первый год прямо просто разочарование было, не мог понять, где же этот триггер, который меня прямо будоражит, что что-то не так.

ЦСКА был очень высокой планкой, но я думаю, что та команда – не могу сказать, что спокойно – но играла бы с НХЛовскими командами достаточно уверенно. Уровень мастерства, психологии и человеческих качеств – это была очень высокая планка, и мне как человеку было непросто не примерять эту планку на тех ребят, к которым я пришел [в «Локомотив»].

Ушло время, чтобы освободиться от этого и постепенно к этой планке их вести. Поэтому мы сделали шаг назад, завели очень большую группу молодежи. Проводили сборы весной среди тех ребят, которые имели шанс попасть в первую команду, и я помню, мы тогда с Дмитрием Сергеевичем Юшкевичем стояли, разговаривали. Он говорит: «Блин, прямо мурашки – насколько наглецы пришли».

Мы поняли, что это те [ребята], которые через годик-два смогут не просто заменить ушедших, а стать лидерами. Потому что лидеры – это не только уровень мастерства, это, прежде всего, психология, менталитет. И эти ребята как раз были на подходе.

– Вы сказали разочарование – в том, что идея, культура, которую вы прививали в ЦСКА, не дала сразу результат в Ярославле, правильно я понимаю?

– Да она и не могла дать. Простая вещь – когда мы пришли, то приучали ребят, здороваясь, смотреть в глаза (улыбается). Полкоманды глаза отводили, и мы прямо с этим боролись.

Сейчас уже ребята не то, что не отводили в глаза, а уже в тренерскую заходили спокойно поздороваться, какие-то дела обсудить, что-то спросить. То есть настолько они были уверены в себе, были по-хорошему наглыми. Я верю, что без этого не выиграть, – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.