Вячеслав Быков: «Никитин может привести ЦСКА к Кубку Гагарина. У него есть все для победы»
Вячеслав Быков считает, что ЦСКА с Игорем Никитиным может взять Кубок Гагарина.
В это межсезонье 52-летний специалист расторг контракт с «Локомотивом» и перешел в армейский клуб.
«Помимо ЦСКА, много команд претендуют на победу в Кубке Гагарина. Никитин – сильный тренер. Один из лучших в лиге. Он может привести ЦСКА к победе в Кубке Гагарина.
У него есть все для победы», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Гернат о Никитине: «Отличный тренер, невероятный человек, ни одного плохого слова не могу сказать о нем. В «Локомотиве» он проделал отличную работу»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
