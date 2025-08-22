Вячеслав Быков: «Никитин может привести ЦСКА к Кубку Гагарина. У него есть все для победы»

Вячеслав Быков считает, что ЦСКА с Игорем Никитиным может взять Кубок Гагарина.

В это межсезонье 52-летний специалист расторг контракт с «Локомотивом » и перешел в армейский клуб.

«Помимо ЦСКА , много команд претендуют на победу в Кубке Гагарина. Никитин – сильный тренер. Один из лучших в лиге. Он может привести ЦСКА к победе в Кубке Гагарина.

У него есть все для победы», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков .

Гернат о Никитине: «Отличный тренер, невероятный человек, ни одного плохого слова не могу сказать о нем. В «Локомотиве» он проделал отличную работу»