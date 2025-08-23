Александр Овечкин: «Быть послом «Интервидения» приятно и почетно. Мы с супругой иногда занимаемся вокалом с Пелагеей по вечерам»

Александр Овечкин заявил, что он рад стать послом «Интервидения».

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона » стал послом «Интервидения» – наряду с музыкантами Дмитрием Биланом, Клавой Кокой и Пелагеей.

– Мне очень приятно и почетно быть послом Интервидения. Я надеюсь, что все зрители и все участники этого прекрасного мероприятия получат удовольствие, как получаем сейчас мы.

– Не хотите параллельно со спортивной карьерой музыкой заняться?

– Ну, мы иногда по вечерам вместе с супругой занимаемся с Пелагеей вокалом.

– Мы им покажем? Ну, не Кузькину мать... [Покажем] сердце России?

– Думаю, покажем, конечно. Как сказала Пелагея, мы умеем делать праздник. Главное, чтобы зрители и участники получили удовольствие от этой борьбы. Пусть победит сильнейший, – сказал Александр Овечкин .