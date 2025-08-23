Александр Овечкин: «Быть послом «Интервидения» приятно и почетно. Мы с супругой иногда занимаемся вокалом с Пелагеей по вечерам»
Александр Овечкин заявил, что он рад стать послом «Интервидения».
Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» стал послом «Интервидения» – наряду с музыкантами Дмитрием Биланом, Клавой Кокой и Пелагеей.
– Мне очень приятно и почетно быть послом Интервидения. Я надеюсь, что все зрители и все участники этого прекрасного мероприятия получат удовольствие, как получаем сейчас мы.
– Не хотите параллельно со спортивной карьерой музыкой заняться?
– Ну, мы иногда по вечерам вместе с супругой занимаемся с Пелагеей вокалом.
– Мы им покажем? Ну, не Кузькину мать... [Покажем] сердце России?
– Думаю, покажем, конечно. Как сказала Пелагея, мы умеем делать праздник. Главное, чтобы зрители и участники получили удовольствие от этой борьбы. Пусть победит сильнейший, – сказал Александр Овечкин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт НТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости