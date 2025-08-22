Джереми Руа о рекорде Овечкина: «Не думаю, что он будет побит в ближайшее время. А если Ови продолжит в том же духе, возможно, он не будет побит никогда»
Джереми Руа высказался о том, будет ли побит рекорд Александра Овечкина.
6 апреля капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).
Срок соглашения 39-летнего нападающего с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/26.
— Есть в КХЛ те, в ком видите потенциал будущих легенд НХЛ? Кто-то из них может замахнуться на рекорд Овечкина?
— Я вообще не думаю, что рекорд Овечкина будет побит в ближайшее время.
А если Ови продолжит в том же духе, то, возможно, он не будет побит никогда, – сказал защитник ЦСКА Джереми Руа.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «КП Спорт»
