Овечкин стал послом «Интервидения» – наряду с Биланом, Клавой Кокой и Пелагеей: «Обладатель Кубка Стэнли представит Кубок Интервидения – символ будущих побед и международного единства!»
Александр Овечкин стал послом музыкального конкурса «Интервидение».
«Александр Овечкин не просто выдающийся спортсмен, но и символ силы, воли к победе и вдохновения для миллионов людей по всему миру!
Его достижения стали неотъемлемой частью истории мирового спорта, а теперь у него появилась новая миссия – воодушевлять и объединять народы под эгидой «Интервидения’25»!
Обладатель Кубка Стэнли представит публике Кубок Интервидения – символ будущих побед и международного единства!» – говорится в сообщении.
Ранее Дима Билан стал первым послом конкурса, вторым послом стала Клава Кока. Третий посол конкурса – Пелагея.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Интервидения»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости