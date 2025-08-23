Фредрик Клаэссон: «Овечкин – невероятный и уникальный. «Динамо» сможет завоевать золото в этом сезоне, надеюсь»
Фредрик Клаэссон назвал Александра Овечкина невероятным и уникальным.
22 августа «Динамо» провело чествование Александра Овечкина по случаю установления рекорда НХЛ по голам в регулярных чемпионатах.
«Классно было увидеть Овечкина – он невероятный и уникальный. Воспитанник «Динамо», что особенно ценно.
Думаю, ребятам, кто выиграл бронзу в прошлом сезоне, особенно приятно получить награду именно из его рук.
Надеюсь, в этом сезоне мы сможем завоевать золото», – сказал защитник «Динамо» Фредрик Клаэссон.
«Динамо» наградило Овечкина: золотая клюшка и стяг. Ротенберг тут же изобрел Вейна Гретски
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
