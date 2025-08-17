Браташ о «Салавате Юлаеве»: «Клуб оптимизирует платежку, это немного необычно. Но у хоккейной Башкирии такие мощные традиции, что это непростое время она обязательно переживет»
Олег Браташ считает, что «Салават Юлаев» переживет непростые времена.
– Широко обсуждается массовая распродажа в Уфе, которая опускается к полу зарплат. Что о ней скажете?
– Опять-таки это реалии нашей хоккейной жизни. Кто-то – как «Авангард» – думает о потолке, кто-то – как «Салават» – оптимизирует свою ведомость.
Для меня это немного необычно, ведь «Салават» всегда был одним из лидеров КХЛ, по всем параметрам.
Но у хоккейной Башкирии такие мощные хоккейные традиции, что это непростое время она обязательно переживет, – сказал заслуженный тренер России.
