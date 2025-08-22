Сергей Гончар: «У Федорова сильнейшее катание за всю историю хоккея. Аналогов Сергею нет в современной НХЛ – его ставили в защиту, и он великолепно справлялся»

Сергей Гончар заявил, что у Сергея Федорова лучшее катание в истории хоккея.

– На днях «Детройт» объявил о выводе 91-го номера Федорова. Что было самым сложным, играя против него?

– Он был невероятно технически подготовлен. Феноменально катался, читал игру, отдавал передачи на ход, был всегда на шаг впереди.

Кто-то может говорить про Пола Коффи , Петера Форсберга , но я считаю, что у Сергея сильнейшее катание за всю историю хоккея. Никого из тех, с кем его сравнивают, не переводили из нападения в защиту.

А он там комфортно себя чувствовал, набирал очки даже с этой позиции. Федоров спокойно катался спиной.

– Макдэвид – самый быстрый игрок нового поколения – менее универсальный, чем Федоров?

– Никогда не видел его играющим в защите. Он не сможет так же комфортно себя чувствовать, как Сергей, играя полный матч в обороне.

Тренер ставил его в защиту, и он справлялся великолепно. Аналогов Федорову в современной НХЛ нет, – сказал бывший защитник клубов НХЛ Сергей Гончар .

Федоров об НХЛ: «Я уехал в июле 1990-го – в те дни это звучало как «убежал». Потом в «Детройт» призвали Фетисова и Ларионова – «Русская пятерка» была культовой»