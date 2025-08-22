  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Никитин о «Локомотиве»: «Победа в сезоне-2023/24 была бы преждевременными родами. В этом году они вовремя родились и наслаждаются по праву»
8

Никитин о «Локомотиве»: «Победа в сезоне-2023/24 была бы преждевременными родами. В этом году они вовремя родились и наслаждаются по праву»

Игорь Никитин считает, что «Локомотив» вовремя выиграл Кубок Гагарина.

– Есть какие-то поражения, которые вы до сих пор не можете принять, и периодически вспоминаете о них?

– Знаете, не буду лукавить – если мы в этом году бы не выиграли, то тогда, конечно, можно было бы вспоминать. А сейчас, когда ты выиграл, то воспринимаешь поражения как часть пути, без которых ты бы не оценил, что парни сделали в этом году.

Мне кажется, если бы мы выиграли в сезоне-2023/24, то это были бы какие-то преждевременные роды. А вот в этом году они прямо вот вовремя родились, заслуженно совершенно.

Я просто счастлив, что они это сделали вовремя, заслуженно, и поэтому и наслаждаются по праву, – сказал бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

Гернат о Никитине: «Отличный тренер, невероятный человек, ни одного плохого слова не могу сказать о нем. В «Локомотиве» он проделал отличную работу»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
logoКХЛ
logoИгорь Никитин
logoЛокомотив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Хартли о канадских тренерах в КХЛ: «В хоккее нет паспортов – неважно, какой у тебя цвет кожи, язык или религия. Нужно обыграть всех, чтобы защитить титул»
3сегодня, 09:35
Гернат о Никитине: «Отличный тренер, невероятный человек, ни одного плохого слова не могу сказать о нем. В «Локомотиве» он проделал отличную работу»
3220 августа, 15:33
Плющев о Никитине: «В «Локомотиве» шел к чемпионству 4 сезона, дадут ли в ЦСКА столько – сложно сказать. Этот год может быть краеугольным»
96 августа, 18:14
Главные новости
Филатов о нынешней молодежи: «Они считают калории, а мы считали три пива или шесть. Разница между тем, в каких реалиях росли ребята 90-го года и это поколение – небо и земля»
115 минут назад
Вячеслав Фетисов: «Уровень учителей – один из приоритетов государства. Президент уделяет этому особое внимание, в том числе созданию самой современной системы образования»
748 минут назад
Мэттью Ткачак перенес операцию и пропустит начало сезона (Дэвид Паньотта)
сегодня, 20:28
Овечкин о джерси с дальневосточным леопардом: «Это самая большая и редкая кошка в мире. «Динамо» проведет матч в поддержку этого исчезающего вида в сентябре»
3сегодня, 20:11Фото
Пилко о «Барысе»: «Хабибулин объясняет игрокам, что для выступления в КХЛ надо поменять агента на того, кто удобнее клубу. Представляете, как на лигу смотрят в Канаде и США, когда тут такая грязь?»
7сегодня, 19:48
«Миннесота» продлила контракт с Росси на 3 года с кэпхитом 5 млн долларов
2сегодня, 19:24
«Флорида» подписала контракт с Канином на год
3сегодня, 18:52
ФХР поздравила с Днем флага России: «Пусть в каждом доме царят мир и согласие, а в сердцах – гордость за Родину»
сегодня, 18:42
Депутат Журова об отстранении Игоря Григоренко за допинг: «Как он будет оправдываться? Когда проходит 10 лет, что-то доказать нереально. Ситуация, как с изнасилованиями»
18сегодня, 17:50
Ротенберг выложил фото с Мальцевым: «Двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы»
19сегодня, 17:34Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Джереми Руа о рекорде Овечкина: «Не думаю, что он будет побит в ближайшее время. А если Ови продолжит в том же духе, возможно, он не будет побит никогда»
31 минуту назад
Агент Дыняка об «Ак Барсе»: «Новый контракт еще не обсуждали, впереди есть целый сезон. Уверен, что переговоры будут хорошими, клуб умеет ценить своих хоккеистов»
38 минут назад
Конюшков об игре «Торпедо» в новом сезоне: «Кайфуем от атакующего хоккея, но порой правила диктуют соперники. Отрабатывали схему 1-3-1, это тоже нужно уметь»
сегодня, 19:57
Фредрик Клаэссон: «Выбрал «Динамо», потому что мне сделали лучшее предложение, чем «Спартак». Я много играл против бело-голубых, это всегда было непросто»
2сегодня, 19:37
Гендиректор «Динамо»: «Комтуа любит Москву, нашу страну, в которой он играет. Думаю, Максим счастлив в клубе»
сегодня, 18:33
Агент Мерфи о переговорах со СКА: «Все прошло достаточно просто. У нас были свои идея и цена. В клубе это прекрасно понимали – общий язык нашли быстро»
сегодня, 18:25
Мама Овечкина хочет, чтобы он вернулся в Россию по окончании карьеры: «Конечно, а где ему еще жить? Здесь его дом, его жизнь, а там работа»
сегодня, 18:10
Бабаев о лимите: «Я за то, чтобы было три легионера, и двое должны проходить по критериям: опытные игроки НХЛ, ребята из сборных, победители ЧМ или ОИ»
4сегодня, 17:59
Гатиятулин после 3:1 с «Динамо»: «Провели работу над ошибками, предложили ребятам новые вещи, они сейчас просматриваются»
сегодня, 16:59
Стась – капитан минского «Динамо» в сезоне-2025/26, Шипачев и Улле – ассистенты
сегодня, 16:52Фото