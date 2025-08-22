Никитин о «Локомотиве»: «Победа в сезоне-2023/24 была бы преждевременными родами. В этом году они вовремя родились и наслаждаются по праву»

Игорь Никитин считает, что «Локомотив» вовремя выиграл Кубок Гагарина.

– Есть какие-то поражения, которые вы до сих пор не можете принять, и периодически вспоминаете о них?

– Знаете, не буду лукавить – если мы в этом году бы не выиграли, то тогда, конечно, можно было бы вспоминать. А сейчас, когда ты выиграл, то воспринимаешь поражения как часть пути, без которых ты бы не оценил, что парни сделали в этом году.

Мне кажется, если бы мы выиграли в сезоне-2023/24, то это были бы какие-то преждевременные роды. А вот в этом году они прямо вот вовремя родились, заслуженно совершенно.

Я просто счастлив, что они это сделали вовремя, заслуженно, и поэтому и наслаждаются по праву, – сказал бывший главный тренер «Локомотива » Игорь Никитин .

Гернат о Никитине: «Отличный тренер, невероятный человек, ни одного плохого слова не могу сказать о нем. В «Локомотиве» он проделал отличную работу»