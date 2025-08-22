Никитин о «Локомотиве»: «Победа в сезоне-2023/24 была бы преждевременными родами. В этом году они вовремя родились и наслаждаются по праву»
– Есть какие-то поражения, которые вы до сих пор не можете принять, и периодически вспоминаете о них?
– Знаете, не буду лукавить – если мы в этом году бы не выиграли, то тогда, конечно, можно было бы вспоминать. А сейчас, когда ты выиграл, то воспринимаешь поражения как часть пути, без которых ты бы не оценил, что парни сделали в этом году.
Мне кажется, если бы мы выиграли в сезоне-2023/24, то это были бы какие-то преждевременные роды. А вот в этом году они прямо вот вовремя родились, заслуженно совершенно.
Я просто счастлив, что они это сделали вовремя, заслуженно, и поэтому и наслаждаются по праву, – сказал бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
