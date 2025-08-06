  • Спортс
Плющев о Никитине: «В «Локомотиве» шел к чемпионству 4 сезона, дадут ли в ЦСКА столько – сложно сказать. Этот год может быть краеугольным»

Владимир Плющев порассуждал, приведет ли Игорь Никитин ЦСКА к чемпионству.

– Как оцениваете перемены в ЦСКА и селекционную работу?

– Призванные игроки в команде хорошие, как и в прошлом году. В прошлом году была команда, я бы сказал, по потенциалу очень хорошая. Другой вопрос, что этот потенциал не был использован.

Ну а в этом году решили, что все то, что было приглашено в прошлом году, уже не нужно. Сейчас тоже появились хорошие, наверное, ребята. Но еще раз говорю – команда чемпионская за сезон не строится. Что получится в этом году, я не знаю. 

Никитин шел к чемпионству c «Локомотивом» четыре сезона. Дадут ли Никитину четыре в ЦСКА, мне сложно сказать. Я думаю, что этот сезон для многих в ЦСКА может быть краеугольным.

– Вы уже упомянули, что Игорь Никитин никогда не славился умением давать быстрый результат. Сумеет на этот раз выстроить сильную команду уже в первом сезоне?

– Я еще не видел этот состав в деле, не видел саму по себе игру, в каком направлении будут двигаться, какая тенденция игровая будет у ЦСКА в этом сезоне.

В общем-то, у «Локомотива» была внешне тяжелая игра. Будет ли у ЦСКА такая же игра, я не знаю. По селекции все говорят, что это здорово.

Но еще раз я повторяю, в прошлом году тоже было все здорово, прекрасно. Стольких ребят вернули из фарм-клубов НХЛ. Но, тем не менее, что ожидалось – не произошло, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Татар-информ»
