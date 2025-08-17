Дедунов о Крикунове: «У него колоссальный авторитет, его знают все. Требования строги, но в целом – та же шайба, тот же лед»

Павел Дедунов рассказал о работе под руководством Владимира Крикунова.

Ранее 75-летний специалист был назначен главным тренером «Сочи».

– Крикунов – самый возрастной тренер в КХЛ. Чувствуется ли отличие от более молодых специалистов?

– Не сказал бы, что есть какая-то колоссальная разница. Да, есть свои требования, они достаточно строгие, есть нюансы.

Но в целом – та же шайба, тот же лед. У Владимира Васильевича – колоссальный авторитет, его знают все в хоккейном мире, – сказал форвард «Сочи » Павел Дедунов .