Дедунов о Крикунове: «У него колоссальный авторитет, его знают все. Требования строги, но в целом – та же шайба, тот же лед»
Павел Дедунов рассказал о работе под руководством Владимира Крикунова.
Ранее 75-летний специалист был назначен главным тренером «Сочи».
– Крикунов – самый возрастной тренер в КХЛ. Чувствуется ли отличие от более молодых специалистов?
– Не сказал бы, что есть какая-то колоссальная разница. Да, есть свои требования, они достаточно строгие, есть нюансы.
Но в целом – та же шайба, тот же лед. У Владимира Васильевича – колоссальный авторитет, его знают все в хоккейном мире, – сказал форвард «Сочи» Павел Дедунов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт КХЛ
