0

Бахмутов о КХЛ: «Многие замахнутся на плей-офф. «Шанхай», Кравец с «Барысом». Про Крикунова в «Сочи» не надо забывать. Нас ждет очень интересная регулярка»

Игорь Бахмутов высказался о приезде Жерара Галлана в КХЛ.

Тренер возглавил «Шанхай Дрэгонс»

«Достижения Галлана далеко в прошлом. Была пауза в тренерской карьере, и он решил приехать в «Шанхай Дрэгонс». Если он соответствует всем требованиям канадского специалиста, то он здесь точно не будет отбывать номер и зарабатывать себе на пенсию. Думаю, он докажет свою состоятельность.

Интересно посмотреть. Даже начало сезона уже что-то покажет. Возможно, получится подписать какого-то хорошего игрочка.

Читал тут интервью уважаемого Владимира Анатольевича Плющева, что все восьмерки плей-офф уже определились. Может, до этого так и было, а сейчас, мне кажется, все будет по-другому.

Многие замахнутся на плей-офф. «Шанхай», Кравец с «Барысом». Про Крикунова в «Сочи» не надо забывать. Нас ждет очень интересная регулярка», – сказал тренер и функционер Игорь Бахмутов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: AllHockey.Ru
