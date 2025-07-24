Судья по делу о сексуальном насилии Канады-2018 указала, что истица ссылается на предположения вместо фактов и не упоминала о пережитом «ужасе» в полицейских допросах

Судья по делу о насилии игроков Канады-2018 усомнилась в показаниях истицы.

Судья Верховного суда провинции Онтарио Мария Каррочча в четверг оглашает решение по делу пятерых хоккеистов молодежной сборной Канады-2018, обвиняемых в сексуальном насилии над женщиной, которую называют Э. М. в судебных документах из-за запрета на разглашение ее личности.

Майкл Маклауд , Диллон Дюбе , Кэл Фут, Картер Харт и Алекс Форментон не признали себя виновными.

Ранее судья заявила , что не считает показания заявительницы «достоверными и заслуживающими доверия».

Каррочча также обратила внимание на то, что у Э. M. имеются пробелы в воспоминаниях о той ночи, и сама заявительница призналась, что заполняла их предположениями, а не точными фактами.

Судья также усомнилась в достоверности ее показаний, поскольку Э. M. часто начинала ответы с фразы «Я чувствую, что…», что, по мнению суда, указывает на «неуверенность в памяти».

Кроме того, Каррочча напомнила, что несколько игроков в своих показаниях описывали агрессивное сексуальное поведение истицы. В частности, она называла их «трусами» (pussies) и подначивала за отказ от секса с ней.

Каррочча проанализировала показания Э. M., отметив, что та «склонна перекладывать вину на других». В частности, девушка жаловалась на: детектива, который якобы перебивал ее во время допросов, а также своих адвокатов, которые не заметили противоречий в ее первоначальных показаниях.

Также Каррочча обратила внимание на несоответствия в эмоциональном состоянии E.M.: в суде она заявляла, что испытывала «ужас», но ни разу не упомянула об этом во время полицейских допросов.