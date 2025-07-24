Судья по делу о сексуальном насилии Канады-2018 не сочла показания заявительницы «достоверными и заслуживающими доверия»

Судья по делу о сексуальном насилии игроков Канады-2018 вынесла свое решение.

Судья Верховного суда провинции Онтарио Мария Каррочча в четверг вынесла решение по делу пятерых хоккеистов молодежной сборной Канады-2018, обвиняемых в сексуальном насилии над женщиной, которую называют Э. М. в судебных документах из-за запрета на разглашение ее личности.

Майкл Маклауд , Диллон Дюбе , Кэл Фут, Картер Харт и Алекс Форментон не признали себя виновными.

Каррочча заявила, что не сочла показания заявительницы «достоверными и заслуживающими доверия», она пришла к выводу, что обвинение не смогло доказать свою позицию вне разумных сомнений.

Судья подробно разобрала представленные на процессе доказательства, указывая на несоответствия между нынешними показаниями Э. M. и ее иском, поданным в гражданский суд в 2022 году.

Каррочча прокомментировала два ролика, которые, по словам стороны защиты, были записаны Майклом Маклаудом после предполагаемых инцидентов в отеле. На этих видео Маклауд спрашивает у Э. M., все ли в порядке и давала ли она согласие на произошедшее в номере.

По словам судьи, на записях Э. M. «не выглядит находящейся в состоянии опьянения» и «говорит без труда». Она «не запинается, говорит ясно и связно», подчеркнула Каррочча.

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Истица по делу о сексуальном насилии хоккеистов канадской молодежки отрицает, что все было по согласию. Девушка заявила, что сказала так из-за страха: «Я пыталась уйти, плакала»