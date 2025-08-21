Василий Подколзин высказался о том, чего не хватило «Ойлерс» в финале плей-офф.

«Флорида» обыграли «Эдмонтон» со счетом 4-2 в финальной серии Кубка Стэнли-2025.

– Была опустошенность после поражения в финале.

– Чего не хватило? Бобровского?

– Как будто да. Но я с ним говорил, и он сказал, что могло повернуться как угодно. Команда вышла в финал. Может, мелочей не хватило. Ключевой, видимо, стала пятая игра.

– Ты провел хороший сезон?

– Провел хороший плей-офф. А регулярка была средней. Я провел все игры, стал полноценным игроком НХЛ. Сезон со знаком плюс. Финал Кубка Стэнли – это опыт на всю жизнь, – сказал форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин.